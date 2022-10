QUÉ FUERTE. Tras su presentación en ‘El Gran Show’, Michelle Soifer fue entrevistada por el programa ‘América Hoy’ y le respondió a Ethel Pozo por llamarla en alguna ocasión ‘esqueleto’ debido a un traje que lució. La cantante se mostró indignada que entre personajes del mismo canal se cuestionen.

“ Te voy a decir la verdad porque yo no soy hipócrita . No quise ir (a América Hoy) porque yo era parte de GV Producciones, entonces dije, si era parte de la familia por qué me tienen que estar chancando, simplemente sentí que me atacaron de una manera innecesaria porque yo me preparo para cada presentación, o sea yo no improviso”, dijo.

En esa línea, Michelle Soifer aseguró que las críticas de la hija de Gisela Valcárcel fueron desatinadas y fuera de lugar.

“ No me gusta que hagan comentarios desatinados porque ya suficiente tenemos nosotros en lidiar con comentarios de gente que no nos conoce , como para que ellos también lo hagan”, agregó.

ETHEL POZO RESPONDE A MICHELE SOIFER

En respuesta, Ethel Pozo tomó con humor las declaraciones de Michelle Soifer y aseguró que en ningún momento hirió sus sentimientos ni la ofendió, pues solo criticó el vestuario que ella lució en una gala. Incluso, reveló que la chica reality se comunicó con el canal para quejarse.

“Le dije 100 veces que me gustaba su vestuario y por una sola vez que no me gustó, llamó a todo el canal a decir que por favor, que no hable . Nunca lo dije, pero sí. Solamente dijo que su vestuario no me pareció porque me parecía que era una muestra de un esqueleto, no toqué su honra, desde ahí no quiere ir a un lugar donde yo estoy”, puntualizó.