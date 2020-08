La cantante Michelle Soifer hace caso omiso a las críticas de Magaly Medina, quien se alarmó sobre lo delgada que se ve tras ser someterse a una cirugía de manga gástrica. Sin embargo, ella aseguró sentirse mejor que nunca.

“La gente puede decir muchas cosas mientras yo me sienta contenta como estoy, todo está bien. Mientras tenga salud es lo más importante. Yo soy feliz porque la ropa que tenía antes solo que me queda unas cuantas cosas. Solo he bajado dos kilos más de lo que pesaba antes, cuando era delgada, solo que la gente se ha acostumbrado a verme voluptuosa”, señaló Michelle Soifer para las cámaras de América Espectáculos.

“Antes pesaba 54 kilos y ahora peso 52 kilos, es lo mismo. Trabajo con una empresa que ve todos los días mi comida, desde el desayuno, mi media mañana hasta mi media tarde porque hay que llevar una buena alimentación. No me mato de hambre, como riquísimo. Puedo comer una rica lasaña o una ensalada con pollo. Es decir, es una dieta balanceada”, añadió la popular ‘Michi’.

La cantante señaló que con el peso que tiene actualmente se siente mejor. “Me siento más rica, más apretadita y más sexy. Y de vez en cuando pongo una foto en bikini y mis fans me dicen ‘que tal cambio’ y para eso era la operación para hacer un cambio”, recalcó.

Michelle Soifer responde a las críticas