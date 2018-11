Michelle Soifer le responde a Lucho Cáceres por críticas a Esto Es Guerra: "Es pura envidia" | VIDEO

El comentario de Lucho Cáceres contra Esto Es Guerra y sus participantes sigue trayendo cola. Primero, el productor del programa le respondió, burlándose del poco éxito en taquilla de su película, a comparación de Asu Mare.

Ahora, es el turno de Michelle Soifer. La guerrera no dudó en responderle de manera concisa a Lucho Cáceres por el comentario que hizo. Durante una entrevista con En Boca de Todos, la chica reality se tomó un par de minutos para dedicarle unas palabras al actor.

"Yo le voy a decir a esta persona que tenga un poquito más de respeto y que no haga ese tipo de comentarios porque él no sabe todos los días las cosas que pasamos en esa competencia por la que hoy estoy mal de la columna", declaró Michelle Soifer.

Pero eso no fue todo. La participante de Esto Es Guerra recordó una anécdota que involucró a un grupo de actores de una telenovela de América Televisión respondiendo preguntas de cultura general. Según Michelle Soifer, muchos de ellos no pudieron dar con respuestas correctas, pero no fueron criticados.

"En algún momento se invitó a todo el equipo de una telenovela conocida aquí en América, se le puso un globito en la cabeza y les hicieron preguntas de cultura general y muchos no respondieron. Y no quiere decir que no sean inteligentes o no sepan de cultura general, simplemente que cuando una persona está con presión, en vivo puede decir cualquier cosa", dijo Michelle Soifer.

La participante de El Artista del Año dejó en claro que este sábado le responderá a Lucho Cáceres cara a cara para dejarle en claro todo lo que piensa sobre lo que él opinó de Esto Es Guerra. Las cosas estarán de candela.

"Y este sábado se lo voy a decir cara a cara, lo que yo pienso de esos comentarios que, para mí son pura envidia, porque sí, somos las personas más influyentes en las redes sociales. Les guste o no", indicó Michelle Soifer.

Tras el comentario de la guerrera, Ricardo Rondón minimizó el nombre de Lucho Cáceres al decir que hablar de él no le sumaba a la sintonía de En Boca de Todos.

"En este programa no vamos a hablar de Lucho Cáceres. Acá nosotros somos una familia y, aquí entre nos, en el minuto a minuto no nos funciona", finalizó Ricardo Rondón.