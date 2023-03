Michelle Soifer está atravesando una de sus mejores etapas a nivel personal y profesional, pero quiere seguir trabajando y por ello ha decidido, al igual que muchas otras famosas de la farándula como Flavia Laos y Alejandra Baigorria, congelar sus óvulos.

Así lo reveló en conversación con Trome durante su paso por la alfombra negra del avant premiere de la película ‘Reinas sin corona’ que se realizó la noche del último martes 7 de febrero, al que la cantante urbana asistió como invitada, al igual que otros artistas nacionales.

“Actualmente estoy en un tratamiento para congelar mis óvulos espero que todo vaya bien”, indicó. Al mismo tiempo descartó que tenga intenciones de tener un bebé pronto. “Derrepente de aquí a unos años, cuando yo decida hacer una pausa a mi carrera pueda (ser mamá)”, señaló.

En ese sentido, también habló sobre su situación sentimental y dijo que está soltera pero reconoció que hay por ahí una persona especial. “Estoy soltera pero sí me gusta un chico, pero nada de salidas”, agregó.

Finalmente, felicitó a Erick Sabater por haberse convertido en padre de la pequeña Gitana Esmeralda. “Le mando todo el cariño del mundo, me siento muy contenta por él. Creo que un bebé te cambia la vida”, aseguró la popular ‘Michi’.

Le regaló moto de 20 mil dólares a Erick Sabater

Michelle Soifer brindó una entrevista para el canal de YouTube “Flowreando” en donde se animó a revelar detalles poco conocidos de las experiencias que vivió con su exparejas. Incluso, reconoció públicamente que sí ha mantenido a más de una de sus parejas.

“Lo que no volvería a hacer es mantener a un hombre, nunca más”, afirmó Soifer . Tras esa confesión, la entrevistadora le preguntó: “¿Has sido la Sugar Mami de varios?”. La intérprete de “Modo Perreo” reconoció que sus expareja han sido las que se han aprovechado de ella.

“Se podría decir bien Sugar, yo creo que no he sido yo, el problema ha sido la persona con la que yo he estado, yo creo que han sido aprovechados”, afirmó. En otro momento, Micheille Soifer sorprendió cuando reveló que invirtió casi 20 mil dólares en un obsequió que le hizo a Erick Sabater.

“Lo más caro que le he comprado a alguien es una moto valorizada en casi 20 mil dólares. Por eso quisiera encontrar a una persona que conmigo construya algo maravilloso. No me arrepiento de lo que hice (...) Al final me quedé con la moto, me pareció lo más justo. Estamos hablando de Sabater, pero hoy en día yo ya me llevo muy bien con él, ya pasó”, comentó.

