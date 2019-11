Michelle Soifer sin roche por su peso: "Yo siempre muestro mis carnes, estoy orgullosa de mi cuerpo"

A diferencia de otros artistas de la farándula, Michelle Soifer aseguró que no volverá a pasar por el quirófano para bajar de peso.



“No me molesta que hablen de mi peso, al contrario, yo feliz. Y no me volvería a hacer una cirugía, yo siempre muestro mis carnes, estoy orgullosa de mi cuerpo”, dijo la participante de ‘El dúo perfecto’, quien añadió que esta temporada será solo paz y amor.

“En esta temporada no tendré peleas ni altercados, yo estoy para alegrar al público mostrando mi talento, dar un gran espectáculo, ese es mi propósito y lo estoy logrando. Si levanto la copa o no, eso es secundario, hay que divertirse”, afirmó Michelle Soifer.

El último sábado, Gisela Valcárcel presentó a Michelle Soifer como nuevo jale de la temporada final de 'El dúo perfecto'. La cantante participará al lado de Edson Dávila, el popular 'Giselo'.