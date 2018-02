Michelle Soifer a Rosángela Espinoza: "Todo el Perú recuerda tu relación con Zumba" [VIDEO y FOTOS]

El ingreso de Christian Domínguez a Esto es Guerra puso de cabeza el set del reality y generó fricciones entre los exintegrantes de Combate que ahora forman parte del programa de América Televisión. Uno de los enfrentamientos más fuertes fue el que protagonizaron Rosángela Espinoza y Michelle Soifer.



Michelle Soifer le recordó a Rosángela Espinoza su relación con el integrante de Combate, Alejandro Benítez, más conocido como 'Zumba. "Recordemos que ella comenzó teniendo una relación en el otro lado, una dizque relación", dijo la cantante.



Rosángela Espinoza se sintió mortificada por las palabras de Michelle Soifer. "No me hagas recordar malos momentos, nada más", expresó 'La Chica Selfie', quien se mostró incómoda por la actitud de la cantante.



Michelle Soifer arremetió contra Rosángela Espinoza y le dijo que todo el Perú recordaba esa relación. "Tú lo podrás olvidar, pero todo el Perú lo recuerda, te gusté o no", expresó la cantante sobre lo dicho por 'La Chica Selfie'.



Rosángela Espinoza intentó pasar el trago amargo recordándole a Michelle Soifer su situación económica. "Yo no me fui a otro canal por más dinero", dijo 'La Chica Selfie' sobre el pase de la cantante de Esto es Guerra a Combate.

Las guerreras tuvieron duro intercambio de palabras