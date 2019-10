Michelle Soifer saca las garras por el ‘Principito’ Giuseppe Benignini y le restó importancia a las críticas | FOTOS

Michelle Soifer hace oídos sordos a los distintos consejos que recibe y que le piden que investigue bien a su nuevo

‘saliente’, el modelo venezolano Giuseppe Benignini, a quien ‘Michi’ llama cariñosamente su ‘Principito’.

“Soy una mujer empoderada que toma sus buenas o malas decisiones y ‘apechugo’, ustedes me han visto, aquí sigo de pie. No creo que a todos haya que medirlos con la misma vara, no creo que me esté equivocando y si en algún momento me vuelvo a equivocar, me seguiré parando y punto. No puedo seguir viviendo con miedo a equivocarme. Siempre voy a tomar los buenos consejos, pero también soy grandecita y sé las cosas que tengo que hacer”, dijo la cantante.

“Si me ven alejada o peleada con él, es darles el gusto. Lo que a mí me importa es de aquí para adelante, lo pasado es pasado. Sé lo necesario, lo suficiente y no tengo por qué juzgarlo ni por qué escuchar malos comentarios. Ya le pasé mi aceite y le advertí, porque apenas lo ven con ‘Michi’ ya le sacan todo”, añadió .

Por otro lado, no le toma importancia a los comentarios que hizo el dominicano Jeyci Pérez, quien aseguró que su hermana, Chris, tuvo un romance clandestino con el futbolista Christian Cueva.

“Responder a eso es encender una mecha que para nosotros está apagada hace rato. Que salga cualquier gente a decir cualquier cosa, qué me importa, yo no le puedo responder a él (Jeyci)”, precisó Michelle tras ser eliminada de ‘El artista del año’ en la novena gala. (Frank López)