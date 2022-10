Samuel Suárez dio sus impresiones de la respuesta de Magaly Medina a Gisela Valcárcel, luego que la ‘Señito’ usara varios minutos del estreno de la nueva temporada de El Gran Show para arremeter contra la urraca e incluso recomendarle a sus auspiciadores que dejen de apostar por su programa.

El creador de Instarándula se refirió al video que difundió la pelirroja la noche del pasado lunes, donde se ve a la rubia agrediendo a un reportero de la desaparecida revista de Magaly. “Yo no imaginé ese video del archivo que si soy sincero, no lo recordaba, a mí me agarró como su fuera un video nuevo, me dejó impactado esa actitud y me hizo acordar a la época de Michelle Soifer”, dijo el periodista.

En ese sentido, recordó que el ‘Bombón asesino’ agredió también al reportero Otto. “ Le quitó los lentes y lo trató así despectivamente, lo de Gisela fue mucho más cruel, pero cuando pasó lo de Michelle, absolutamente todas las personas que tenemos que ver con este trabajo en prensa, de investigación, de notas, nos indignamos”, acotó el popular Samu.

En ese sentido, aseguró que en ese momento la cantante se pintó de cuerpo entero. “Puede fingir lo que quiera pero para mí Michelle Soifer sigue siendo la más hipocritona, la más falsa, un ser humano, para mí, despreciable por donde lo veas, por el hecho de la actitud que tuvo hacia Otto, eso la pintó de cuerpo entero. Ojalá que con los años haya cambiado, pero para mí esas actitudes dicen la clase de persona que eres. Ahora, la misma impresión tuve de Gisela”, refirió Samuel Suárez.

Samuel Suárez comentó el video donde Gisela Valcárcel agrede a fotógrafo y recordó que Michelle Soifer protagonizó una escena parecida con otro periodista.

