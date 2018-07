Michelle Soifer: Santi Lesmes le dice a Kevin Blow que ahora le lleve las maletas a 'Michi'

Santi Lesmes , jurado de ‘El artista del año’, se burló de Kevin Blow, luego de quedar eliminado del programa de Gisela Valcárcel.



“Yo no lo eliminé, sino fue el público y los miembros del jurado. Puede ser maravilloso con ella ( Michelle), pero no tiene talento artístico, no pasa nada y debe saber que hay más profesiones en esta vida. Ahora puede dedicarse a llevarle la maleta a Michelle Soifer, a peinarle las extensiones. Lo que queda claro es que fue eliminado con total justicia, su actuación fue la peor de todas las temporadas de ‘El artista del año’. Kevin no está para esta competencia ni para ninguna”, precisó el español.



Asimismo, deslizó que la ‘guerrera’ solventaría los gastos de su novio. “ Michelle tiene que dejar el síndrome de ‘mamitis aguda’, el de defender y mantener a sus parejas. Ya lo hacía antes con Erick Sabater y ahora lo hace con Kevin. No sé si ella ‘para la olla’ en la casa, pero seguramente cuando contratan a Kevin es a través de ella”, acotó.



SABATER SE BURLA



En tanto, Erick Sabater indicó que Kevin Blow vive en una ‘nube’ al intentar ser cantante.



“Cada quien se vende como quiere. Hay personas que viven en una nube, se creen lo que no son. A mí me gusta el tema de ser empresario, emprendedor y estoy agradecida con el público”, dijo.





RATING SÁBADO



- El artista del año 15. 2

- El reventonazo de la chola 11.1

- Los cuatro finalistas 9.1

- Fiesta de la Patria: Mensaje presidencial 8.9

- Mujeres sin filtro 8.7