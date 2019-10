Santi Lesmes: "Michelle Soifer quiere ser como el ‘macho alfa’ de la relación"

¡Volvió a lanzar sus filudos dardos contra Michi! El español Santi Lesmes aseguró que Michelle Soifer tiene una necesidad emocional, y por eso no puede estar sin pareja.



“Lo que Dios le dio de talento para el escenario, no se lo dio para elegir a sus parejas. Yo creo que ella es una mujer a la que le gusta tener hombres que pueda manejar o que dependan de ella. Quiere ser como el ‘macho alfa’ de la relación”, aseguró el español.



“Pienso que Michelle Soifer no puede o no quiere estar sola, porque cuando terminó la relación con Erick (Sabater), a los días ya estaba con Kevin (Blow), y lo mismo cuando rompió con Kevin, al rato apareció Giuseppe (Benignini). No se da un tiempo para ella sola, siempre debe tener al lado a alguien”, añadió.



Asimismo, también criticó a Carlos Cacho y Rodrigo González ‘Peluchín’.



“Tengo tanto trabajo que si Carlos está necesitado, yo le dejaría mi sitio, porque entiendo que la calle está dura. Le cedo mi lugar y sueldo, si es que él está en nada”, detalló.

Sobre ‘Peluchín’, dijo que vivió ‘arrastrándose’ por el rating.

“Fíjate las ironías de la vida, ahora publica las cifras, cuando ha vivido arrastrándose por el rating”, comentó.



(Frank López)