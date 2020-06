LE CORTÓ EN VIVO. Michelle Soifer se tomó con humor que vacilen a su novio con Sheyla Rojas, por un segmento que ambos protagonizaron y que pretendía unirlos en una relación, antes que Giuseppe Benignini empezara un romance con Michi.

‘El Sol’ se comunicó en vivo con ‘Estas en Todas’ y le reclamó a la rubia conductora. “Yo abro mis ojitos, preparo un desayuno hermoso para mi novio, para engreirlo, y de repente y poco más y se me cae la ensalada de frutas en la cabeza, al yo escuchar que mi amiga Sheyla dijo, despectivamente, que: ‘lo que a mí más me gustó fue que el Principito se fijó primero en mí que en ti”, lamentó la Soifer.

“Yo no he dicho nada que no fuera verdad”, le contestó Shey Shey a modo de broma. En un momento Giuseppe Benignini participó en la conversación pero solo pada decir: “Yo no me meto en eso. Será para que me maten acá”.

Finalmente, Sheyla Rojas se puso seria y explicó que todo fue una broma, parte de un programa para el estaban trabajando. “Lo que veo es que Michelle está super contenta, está feliz, (él) se enamoró del alma y del corazón de Michelle y está demostrando que la valora y yo estoy contenta por eso”, dijo la rubia, no sin antes atreverse a bromear llamando al venezolano ‘su ex’.

“Yo te voy a decir una cosa, de verdad que no tendría nada de malo que Giuseppe se haya fijado en un mujerón como Sheyla, una chica tan bella, tan exitosa....”, dijo antes de cortar la comunicación.

Michi llama al programa de Sheyla y le corta EN VIVO | Estás en Todas | TROME