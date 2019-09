Michelle Soifer: ‘Siento que Giuseppe Benignini cayó del cielo’ | ENTREVISTA | FOTOS

Michelle Soifer reapareció en la televisión a través de ‘El artista del año’ y su regreso -asegura- la devolvió emocionalmente madura, luego de cerrar los capítulos Erick Sabater y Kevin Blow. Hoy, ‘Michi’ concentra su energía en crecer artísticamente, ya no se deprime cuando se refieren a su peso y tampoco se complica la vida cuando la cuestionan por su rápido ‘acercamiento’ con el venezolano Giuseppe Benignini.



Michelle, se te ve con nuevos brillos. ¿Qué pasó para que tengas este cambio?

Creo que es muy importante cómo uno se siente emocionalmente. Estuve durante 7 años con dos personas (4 años con Erick Sabater y 3 con Kevin Blow) y creo que eso me absorbió demasiado. Hoy estoy soltera, feliz, más segura y tengo tiempo para mí.



¿Segura significa que eres más cauta en el amor?

Sí, pero tengo secuelas de esas experiencias porque se me hace difícil creer en alguien.



Pero uno va paso a paso para darse una nueva oportunidad...

Claro, pero soy de las personas que no pierden tiempo. Mucha gente me cuestionó porque salí con alguien al poco tiempo de terminar mi relación y yo digo, ¿por qué voy a llorar por alguien que ya pasó en mi vida? Prefiero disfrutar del momento con las personas que puedan hacer historia conmigo.

A tu ‘Principito’ (Giuseppe Benignini), ¿por qué no lo oficializas?

Es que somos muy buenos amigos, nos estamos conociendo, compartimos mucho y nos llevamos bien... él es menor que yo.



¿Por muchos años?

Tiene 23 y yo 29. Nunca estuve con alguien menor, es raro, pero él es muy bueno, lindo y maduro. Vive solo acá (es de Venezuela) y siento que cayó del cielo.



Hace poco se comentó mucho de él por una foto con un chamán...

(Suspira) Es que apenas salimos comenzaron a buscarle la sinrazón, pero ese es un tema que él aclarará. Yo estoy feliz a su lado. A Giuseppe también le asombran estas cosas, porque es más perfil bajo.

Rosángela Espinoza ha dicho que ahora eres ‘chibolera’, que será tu ‘lonchera’ y que abras bien los ojos porque se te acercan en busca de fama...

Cuando dicen eso siento que creen que no soy capaz de enamorar a una persona, me da pena que piensen así. Yo quiero ser feliz con la persona que me quiera como soy.



¿No importa si es ‘michi, michi’?

Cuando dos personas se quieren y están en un mismo camino, trabajan y salen adelante, tampoco quiero un jeque ni un vago.



Giuseppe sigue ese ‘training’ contigo...

Bueno, él tiene su trabajo, no me meto en ese rubro (modelaje).



¿Quieres casarte, formar una familia?

Sí, y tener tres hijos. Siento que si uno se casa con alguien que ama a Dios, no terminará mal.

¿Eres cristiana?

Giuseppe me llevó a la iglesia, asisto a dos iglesias cristianas, ‘La Casa del Padre’ y ‘Emmanuel’. Dios me está moldeando, es por eso que quizá no he dejado la ‘tele’.



¿Qué te hizo acercarte a Dios? ¿Fueron las decepciones amorosas?

Fue cuando perdí mi voz, dejé de cantar y fui muy soberbia, hoy no tengo el mismo registro, pero siento que mi voz es más sensual.



Solo eso... ¿no fue la fama?

No, la fama nunca se me subió a la cabeza, pero reconozco que era un poco malcriadita porque cuando empecé en el medio lo hice desde abajo y muchas veces me ningunearon, esa situación fue formando un carácter en mí.



Y en esa ‘reconciliación’ que tuviste, perdonaste a Erick, Kevin, al Zorro...

Sí, a Erick, ‘Coto’, al Zorro, perdoné a muchas personas que me han hecho daño. Con Kevin todavía no he conversado, pero no le deseo nada malo.

¿Entonces el proceso legal contra Erick ya no sigue?

Ya no, quedó ahí. He pasado por mucho, que si la gente lo supiera, se preguntaría cómo sigo parada, por eso en un momento pasé por el polígrafo de ‘El valor de la verdad’.



Pero no salió al aire...

Porque sentí que no era necesario, hay cosas que una dama tiene que guardarse hasta la tumba. Podría sacar mucho provecho porque he vivido cosas terribles.



¿Alguien abusó de ti, te to có indebidamente, golpeó, violó...? ¿Te ‘bulearon’ por tu peso?

Por lo primero no, pero sí me sentí mal cuando me decían ‘Peppa Pig’, ‘gorda’, ‘chanchito’, pero una vez más me rescaté y dije: ¿Qué le pasa a la gente? Si yo estoy buenaza, me veo rica. Subí 20 kilos porque seguí un método anticonceptivo que cambió mi metabolismo. Sé que aún debo bajar de peso por mi salud, pero no para verme sexy, creo que una mujer es sexy cuando se siente segura.

EL ARTISTA DEL AÑO.



Y ahora que estás bailando y conduces en ‘El artista del año’, ¿no habrá más reality de competencia?

Mi vida es un reality, amo estar en ‘Esto es guerra’, de hecho que quisiera que no estén algunos compañeritos.



Rosángela...

Con Rosángela nos llevamos superbién, es una chica buena, sé que a veces he querido ahorcarla por la competencia, pero después hay cariño.



Y Cardozo...

Mira, ‘Cargoso’ es chévere, lo quiero, aprendí mucho de él en el programa.



¿Qué reflexión te deja lo que pasó con Nicola y Angie?

Es muy delicado hablar de ese tema. Lo único que quiero para Angie, a quien adoro, es que por su tranquilidad continúe con la ayuda profesional que está recibiendo. Con Nicola igual, lo quiero mucho.

¿Has hablado con Sheyla, la censuran mucho por sus viajes con Fidelio Cavalli?

Con Sheyla hace mucho tiempo que no hablo, desde que fue a grabar una nota en mi restaurante ‘Kpikua Burgers’ hace seis meses, siempre le escribo para decirle ‘amiga, aquí estoy’, porque la veo en el ‘ojo de la tormenta’, pero creo que la amistad se acabó.



¡Qué pena!

La televisión te cambia, te aleja de las personas.