Michelle Soifer no descartó vestirse de blanco e ir al altar de la mano del ‘Principito’ Giuseppe Benignini, quien hace unos días comentó que le gustaría tener una vida junto a la cantante.

“Él es un angelito que cayó del cielo, a veces, la diferencia de edad es buena, su alegría, su inocencia me contagia mucho. Me hace disfrutar cosas que antes no había hecho. Además, es una persona que me ha conocido en todas mis facetas, estando molesta, triste, vulnerable y hasta celosa. Yo le he preguntado si puede con todo, y me dice que siempre estará conmigo”, aseguró Michelle Soifer sobre su relación con el ‘Principito’.

¿Entonces, su propuesta de matrimonio ha sido aceptada?

Me acaba de regalar un anillo por nuestro primer mes, es un detalle lindo, y me ha pedido que no me lo saque para recordar todo su amor.

¿O prefieres primero la convivencia?

Bueno, actualmente estamos casi conviviendo, porque él se queda algunos días en mi casa, o yo en la suya. Por ahora, siento que aún tiene un poco de miedo porque no tiene experiencias de haber vivido con alguien.

Pero se te ve mucho más tranquila...

Es un chico bueno, siempre visualicé que una persona así llegaría a mi vida. Me encanta despertar con una sonrisa, sin miedo, con mucha paz y tranquilidad. Además, nos tenemos mucha admiración y respeto.

Cambiando de tema, se ha conocido que tu denuncia penal contra Kevin Blow está en proceso...

Lo inicié hace tiempo, estos procesos demoran pero no se puede dejar de pasar, hay que hacer lo que es justo y seguir adelante. A pesar de que es un proceso largo, me siento tranquila y respaldada, pues lo peor ha pasado.

¿Confías en la justicia?

Sí, yo confío en la justicia. Mucha gente me ve siempre fuerte, segura y con fortaleza en pantallas, pero he tenido episodios fuertes, duros y ahora espero que se haga justicia.

Kevin ha señalado que hay muchas otras cosas que tiene por contar, ¿eso te inquieta?

No sé nada de él, no voy a responder sobre eso, es un capítulo cerrado.

(Eric Castillo)