¡Se fue con todo! Michelle Soifer no descartó demandar a Erick Sabater por todos los ataques en su contra y siente pena por la forma como el dominicano actúa para mantenerse vigente.



"Él (Sabater) puede decir lo que le dé la gana y de eso se encargará la justicia”, refirió Michelle Soifer, quien acudió con Kevin Blow a la jornada de limpieza de la playa San Pedro, en Lurín.



¿Por qué crees que Sabater sigue mencionándote?

Me da pena que siga con todo esto, cómo maneja su vida para seguir vigente.



¿Te afectó que se refiera a tu peso?

No he querido bajar de peso porque me gusta estar así, me siento bien, me gusta comer rico. No dejaré de ser yo porque alguien diga que no le gusta cómo me queda la ropa. Ese no es mi problema; si no les gusto, que no me miren.



Quizás tienen un complejo y te critican...

Debe ser, da pena. Yo no aparezco borracha ni en discotecas. Fácil es entrenar e inflarse un rato.

Jazmín Pinedo terminó un ciclo en ‘Espectáculos’, ¿qué te parece?

Espero que le vaya bien en sus nuevos proyectos y Dios sabe lo que hace. Ese programa me hizo mucho daño. El chisme nos gusta, pero no el ataque cruel y sin piedad.



¿Tienes rencor?

No, solo que no olvido. Dios sabe en qué momento pondrá en mi corazón el perdón. No le deseo el mal a nadie, pero algunos que me hicieron daño ya están cumpliendo (como el ‘Zorro Zupe’).



¿Cuándo oficializas a Kevin Blow?

Somos oficialmente los mejores amigos.