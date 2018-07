'Michelle Soifer está sorda y ciega de amor': Santi Lesmes sobre la 'guerrera' por defender a Kevin Blow | ENTREVISTA

Luego que Michelle Soifer censuró la participación de Santi Lesmes, por asegurar que la presentación de Kevin Blow fue lo peor que vio en ‘El artista del año’, el español afirmó que ‘estaba sorda y ciega de amor’ por no decirle la verdad a su novio.



Michelle Soifer aseguró que eres un ‘desastre’, que quieres ganarte un lugar siendo más malo que Lucho (Cáceres) y que lo peor fue verte sentado como jurado de ‘El artista del año’.

A lo mejor Michelle habla desde el rencor. Hay un refrán que dice: ‘El amor es ciego’, en el caso de ella es sordo, porque el verdadero amor le dice a su pareja, cara a cara, la realidad del trabajo que ha desempeñado. Kevin no estuvo bien, pero yo no lo mandé a sentencia, el resto del jurado le puso la misma puntuación”, afirmó.



Ella dice que no deberías ser jurado.

Estoy en un panel de jurado que califica el canto, baile y actuación y, además, soy director y productor de musicales de Broadway. De hecho, si Michelle Soifer en vez de ir a darle vuelta a las tuercas en el circo, viera un poco más de cartelera cultural, se daría cuenta que ahora mismo dirijo el musical ‘La era del rock’.



¿Crees que se equivoca al defender a Kevin?

Cuando he visto actuaciones de Michelle con Kevin, ella es el sol y él es un eclipse que le quita la luz... Me gustaría que Michelle me contara algo de la carrera artística de su enamorado. Además, no entiendo por qué se come este pleito cuando su momento ya pasó, participó y no ganó, así que pase la página.

