Michelle Soifer sobre Susan Ochoa: "Creo que está siendo un poquito mal asesorada"

Michelle Soifer desmintió que haya terminando su romance con Kevin Blow, luego que este viajó a República Dominicana, pero admitió que su relación sentimental no pasa por un buen momento.



“Tampoco puedo decir que estamos mejor que nunca, porque todo lo que nos ha sucedido nos ha afectado muchísimo. Son cosas de pareja que ya hemos conversado y estamos tranquilos”, aseguró la jurado de ‘El artista del año’.



En cuanto a su expareja Erick Sabater, la popular ‘Michi’ indicó que se ha vuelto su ‘cadena’.



“Yo tengo otra cruz (su matrimonio) que vengo arrastrando hace tiempo, no sé por qué él (Erick) ha tomado protagonismo. Ahora, él se volvió mi cadena. Puede decir lo que quiera, yo siempre he sido muy educada al referirme al tema y me quedo con los mejores recuerdos”, añadió.



Respecto a la renuncia de Susan Ochoa al reality ‘El artista del año’, dijo que estaba mal asesorada.



“Lo que sucedió con Susan Ochoa es una lástima, creo que está siendo un poquito mal asesorada, porque ella es una chica increíble, una gran cantante, tuve la oportunidad de conversar con ella y le di ánimos porque la sentí cabizbaja. Siento que sus fanáticos son igual de intensos que los ‘Michilovers’”, precisó Michelle Soifer, quien presentó la nueva colección de MB Lens.