Michelle Soifer: "Todavía no estoy preparada para volver a enamorarme, pero no le voy a cerrar las puertas al amor"

Después de ser captada en más de una oportunidad con el modelo Giuseppe Benignini, Michelle Soifer no dudó en elogiar al venezolano y señaló que no le ha cerrado las puertas al amor.



“Estoy disfrutando de mi soltería, puedo salir, tener amigos y pasear”, precisó Michelle Soifer.



El viernes acompañaste a Giuseppe a un desfile y se especula que estarían saliendo...

Es un chico superlindo, nos llevamos muy bien, es ‘churro’, pero quiero seguir soltera.



En redes sociales te critican porque hace poco terminaste con Kevin Blow y ahora te luces con otro chico...

Mi relación con Kevin terminó desde hace más tiempo de lo que se sabe, pero no lo dije por respeto y porque era una forma de mantener mi luto. Desde que él se fue (a República Dominicana) ya no teníamos nada.



¿Tienen comunicación o han quedado como amigos?

No, nada. Que le vaya bien, si se luce con alguien no es mi problema. Ya lo superé hace rato.



¿Preparada para volver a enamorarte?

Todavía no, pero no le voy a cerrar las puertas al amor y si llega ahorita, lo voy a recibir con los brazos abiertos.



¿Qué proyectos se vienen?

Es posible que regrese a un programa (de competencia) y a la música. Estoy grabando una canción y buscando un galán para mi videoclip.



¿Has pensando en Giuseppe?

Podría ser él u otra persona.