Giuseppe Benignini, el novio de Michelle Soifer, confesó que la guerrera es una novia tóxica que se encarga de revisarle el celular todos los días tratando así de evitar que cometa algún tipo de infidelidad.

En el programa ‘En boca de todos’, Giuseppe Benignini dijo que Michelle Soifer incluso ha bloqueado a sus familiares suyos como primas y hermanas; y que le revisa el teléfono mientras él duerme.

“Lo que más me molesta es lo tóxica, lo celosa. Me ha revisado el telofono, de los 100 días de la cuarentena, 90 días. Bloqueando, eliminando. Ha bloqueado hasta mis hermanas y primas. Es verdad. Durmiendo me lo agarra (el celular)”, dijo el venezolano conocido como ‘El principito’.

Por su parte, Michelle Soifer dijo que “no sabía que era su hermana” la persona que bloqueó del celular de su novio y que lo hizo sin querer.

Michelle Soifer es celosa con 'El principito'

KEVIN BLOW FUE EL PEOR

Michelle Soifer reveló que su peor experiencia amorosa la vivió al lado de Kevin Blow e incluso contó que en más de una oportunidad ha perdonado infidelidades.

“Mi peor ex y quien no tiene competencia ha sido Kevin Blow. Nunca compararía a todos ni los metería en un mismo saco. Cada uno ha tenido algo bueno en su momento, pero las peores experiencias las he pasado con Kevin, me da pena decir eso", contó la guerrera.

