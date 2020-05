Michelle Soifer anunció que retomará su carrera como cantante y agradeció a sus fans por motivarla a continuar con su ‘vida saludable’ ahora que perdió 22 kilos de peso y luce una cintura como la de Thalía.

Tu video bailando y mostrando tu cinturita de Thalía se volvió tendencia...

Valió la pena el esfuerzo y sigo trabajando desde mis redes sociales para lo que será el relanzamiento de mi carrera musical. Ya tenía todo listo para volver a cantar, pero sucedió lo de la pandemia y no pude grabar el videoclip, pero tengo cinco temas grabados y estoy contenta.

Todo esfuerzo tiene su recompensa y lo importante en este momento es estar saludable.

Sí, el doctor Raúl Layme hizo un gran trabajo conmigo (cirugía bariátrica) y yo el mío con el post operatorio, hay que tener mucha disciplina y ponerle ganas para alcanzar las metas.

¿Cuántos kilos has perdido?

22 kilos en todo el cuerpo, he recuperado mi peso anterior.

Este lunes que vuelve ‘Esto es guerra’ vas a lucir más figurita.

No sé si estaré este lunes, no me han llamado aún. Sé que reaparecen algunos, otros después, pero lo importante es entretener al público y sé que hay nuevos juegos, se está cuidando mucho el distanciamiento social. Habrá muchas sorpresas.

En los videos que subes se te ve feliz, en paz...

Sí, me siento feliz y agradecida con Dios por tener salud, mi familia sana y a Guiseppe (Benignini).

¿Va bien la relación?

Sí, él es muy bueno, bello. Te cuento que en esta cuarentena he aprendido a cocinar mejor.

¡Cuidado con la dieta!

Claro, la sigo al pie de la letra, ahora como poquito.

Michelle Soifer muestra su nueva figura