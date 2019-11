Michelle Soifer: "Estoy tratando de ver la forma de llevar una terapia"

¡No se hace roches por los malos comentarios! Michelle Soifer aseguró que está viviendo plenamente su vida porque ‘lo vivido y gozado nadie me lo quita’.



“Ya estoy mucho mejor (después de revelar que sufrió violencia psicológica y física por parte de Kevin Blow)... De todas maneras estoy tratando de ver la forma de llevar una terapia. Creo que es importante que te des un momento para ser feliz, sentirte querida”, dijo la participante de ‘El dúo perfecto’.



“Muchos dirán ‘la Michi no pierde el tiempo’... Piensen lo que quieran, mi vida es una y la voy a disfrutar porque mañana o más tarde me sucede algo y dejé de vivir por lo que dice la gente”, añadió.



Por eso dices que no necesitas consejo de nadie.

En realidad, no es que no necesite consejos, pero la gente tiene que practicarlos en su vida antes de darlos.



¿Ahora son ‘salientes exclusivos’ con Giuseppe?

Él es un chico muy dulce, lindo... Mucha gente dice: ‘no te confíes’. Claro, ya tomo algo de precaución, pero tampoco voy a dejar que él ‘pague los platos rotos’ por gente que ha sido ‘faltosa’ conmigo.



O que se han aprovechado de ti...

Exactamente... y si funciona (la relación con Giuseppe) a buena hora, sino pasaré la página.



Por otro lado, Michelle dijo que es hincha de la promoción ‘La Frase Regalona’, que regala más de 300 mil soles en efectivo y cuatro autos cero kilómetros.



“Las promociones de Trome son lo máximo porque regalan a manos llenas y cumplen con sus lectores. Todos los días estoy juntando mis cupones en la cartilla, no pierdo la fe y espero ganarme alguito”, indicó.