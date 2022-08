INESPERADO. Michelle Soifer y el Zorro Zupe se amistaron luego de ocho años de enfrentamientos mediáticos. Los ahora reconciliados amigos, usaron sus redes sociales para compartir una foto juntos, donde se les ve muy de cerca y posando para un selfie. “Quién lo diría”, escribió Michi junto a la imagen que posteó en sus historias de Instagram.

Samuel Suárez, de Instarándula, opinó sobre el nuevo acercamiento entre los dos populares personajes de la farándula, que en 2015 se dijeron de todo y sacaron todos sus trapitos al aire. “Contra todo pronóstico, anoche los archienemigos de antaño fumaron la pipa de la paz e inmortalizaron el encuentro con esta íntima foto”, escribió el popular Samu junto a la foto.

Por si fuera poco, el periodista de espectáculos mostró imágenes de hace ocho años, donde Michelle Soifer ninguneaba al Zorro Zupe y él contraatacaba y criticaba su aspecto físico. “Esos se odiaban. “A Michi le salía ronchas cada vez que le mencionábamos al Zorro”, acotó el ‘papá Ratujo’ sobre la que catalogó como una ‘bronca prehistórica’.

¿POR QUÉ SE PELEARON MICHELLE SOIFER Y EL ZORRO ZUPE?

En 2015, Michelle Soifer y el Zorro Zupe protagonizaron un escándalo mediático cuando al chica reality ninguneó al estilista y aseguró que para ella, era un desconocido. “No es de la farándula, ni del medio, es un ‘x’. No creo que sepa tanto de mí y si lo sabe poco me importa porque realmente no es de nuestro círculo de amistades , lamentablemente”, acotó el ‘Bombón asesino’.

Además, en aquella oportunidad aseguró que no le respondería a un ‘Zorro’ porque era como contestarla a un ‘gato, pájaro o mono’.

Estas declaraciones generaron la indignación de Ricardo Zupe, quien en un programa de Latina le contestó con todo a Michelle SoIfer. “¿Estás segura que no tenemos amigos en común? ¿Estás segura que no puedo decir nada? Yo te conocí a ti en la casa de playa de Mauricio Diez Canseco, un día te me acercaste cuando eras una cumbiambera y me dijiste que querías modelar, sabes por qué te dije que no, porque eras así (muestra una foto del pasado de Michi). A mí me pueden decir muchas cosas querida, pero de verdad que yo sé a quién subo a una pasarella y a quién no. No te vas a imaginar a ella al lado de Maricris Rubio o Tilsa, ya pues, que desubicada”, arremetió en ese momento.

Michelle Soifer y el Zorro Zupe protagonizaron una de las más polémicas peleas de la televisión peruana. Video: Instarándula

Años después, El Zorro Zupe se presentó en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ y reveló que odiaba a la cantante.

MICHELLE CELEBRÓ PRISIÓN DEL ZORRO

En 2018, Ricardo Zuñiga Peña fue condenado a dos meses de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio del futbolista Carlos Zambrano. El popular Zorro fue recluido en el penal Ancón II en febrero del febrero y salió en abril del mismo año.

Michelle Soifer, aún enfrentada con el estilista, usó sus redes sociales para celebrar la condena. “Pronto pagarás por todo. Esto te servirá para aprender a pensar antes de hablar. Que tu lengua venenosa, que ha lastimado a familias y humilló la integridad de muchas personas, hasta de un niño, te dará la lección de tu vida”, acotó Michi.

