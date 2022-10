EXS DE MICHI LA ECHAN CON TODO. Michelle Soifer parece estar de malas puesto que sus exparejas, Kevin Blow y Giuseppe Benignini, decidieron romper su silencio y contar detalles íntimos de sus pasadas relaciones, acusándola de infiel y hasta de agresiva y mentirosa. Ambos coincidieron en acusar a la cantante de haberlos engañado y entre los nombres de sus presuntas trampas saltó el de Josimar.

El dominicano se presentó la noche del último miércoles en el programa de Magaly Medina y reveló que en una oportunidad vio el celular del ‘Bombón asesino’ con unos sugerentes mensajes del salsero. “Soy un michilover. Me tienes loco. De verdad, mi loca, me encantas, estoy enamorado de ti. Te lo juro” , le habría escrito.

Kevin Blow contó que en ese momento se molestó con Michelle Soifer y esta tuvo que cuadrar a Josimar y ‘ponerle el parche’.

Por su parte, el popular ‘Principito’ reveló que que cuando recién estaba saliendo con la cantante la acompañó a grabar un video con el salsero al cementerio, donde pasó una incómoda situación. “Tuvimos una discusión por Josimar. Fuimos en el carro de ella, ellos se fueron a grabar y yo me quedé en el auto porque me da pánico el cementerio, cuando regresaron, se metieron al carro de él, se montó creo su manager adelante y yo me quedé esperándola. Pasaron varios minutos y luego me hicieron pasar al carro de él. Yo veía cómo Josimar le coqueteaba, él no sabía de nosotros porque no se había hecho público. Nosotros discutimos un poco por ese tema ”, narró Giuseppe Benignini.

