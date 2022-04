Michelle Soifer siempre ha protagonizado polémicas historias de amor. La ‘Michi’ no solo ha sido relacionada a modelos y cantantes, el pasado amoroso de la cantante también tuvo espacio para futbolistas como ‘Conejo’ Rebosio y Rinaldo Cruzado. Te contamos la historia de farándula protagonizada por el ‘Bombón asesino’.

LA HISTORIA DE AMOR DE MICHELLE SOIFER Y RINALDO CRUZADO

A comienzos de 2014, se difundió la noticia de que Rinaldo Cruzado tenía una relación con Michelle Soifer, sobre todo por los mensajes que enviaba la ‘guerrera’ a través de imágenes en su cuenta de Twitter, refiriéndose al ‘8′, número de camiseta del jugador.

Al respecto, en febrero del 2014, Michelle Soifer prefirió no hablar de aquellos rumores que empezaron a circular, señalando que respetaba su actual relación con Erick Sabater y aclaró que el número 8 era su número favorito.

EL MÁGICO NÚMERO 8 DE MICHELLE SOIFER

En mayo del 2014, un audio colgado en YouTube, que dataría de hace unos meses atrás, confirmaría que Michelle Soifer mantuvo una relación con el jugador Rinaldo Cruzado, a quien relacionaban con el número 8.

En el material, se escucha una conversación entre Michelle Soifer, Jazmín Pinedo, Gino Assereto y la productora de Esto es Guerra, Mariana Ramírez del Villar, aparentemente grabada con un celular. “Es que yo ya no tengo nada con él”, dijo la exguerrera.

FOTOS BESÁNDOSE SALEN A LA LUZ

En julio del 2014, unas polémicas imágenes de Michelle Soifer besándose con Rinaldo Cruzado empezaron a circular por las redes sociales, confirmando así que la guerrera tuvo un romance con el futbolista. Se rumoreó que fueron tomadas en Argentina, en el 2013.

Días después, en entrevista con Trome, Michelle Soifer reveló que no se metió en la relación de Rinaldo Cruzado y que lo que sucedió con él era cosa del pasado. En ese entonces, la Michi tenía una estable relación con Erick Sabater.

“No te puedo decir es o, porque no hemos quedado en nada, no somos amigos. Ese tipo de cosas son superdelicadas, hay cosas de las que ni yo puedo hablar. No me metí en la relación, para nada, no es verdad”, contó Michelle Soifer a Trome.

En el 2015, Michelle Soifer volvió a hacer referencia a su romance con Rinaldo Cruzado indicando que tuvo ‘un cariño hacia él’ y que no daba detalles de lo que pasó con el jugador porque tenía un respeto a su pareja actual de aquella época, Erick Sabater.

SU MADRE LO CONFIRMÓ

Años después, en el 2017, La madre de Michelle Soifer, Katherine Cárdenas, confirmó que la ‘guerrera’ mantuvo una relación sentimental con el futbolista Rinaldo Cruzado, pero aclaró que jamás se metió en su matrimonio.

”Sí, Michelle estuvo con Rinaldo. Fue un tiempo muy corto, me parece que él estaba separado. Comentaron que mi hija había sido la amante, pero siempre dirán lo que sea, no me sorprende nada, siempre tratarán de hacer quedar mal a Michelle. No sé exactamente el tiempo (que estuvo con Cruzado), pero sí lo he conocido, es una buena persona y caballero”, manifestó la mamá de la cantante en el programa ‘Cuéntamelo todo’.