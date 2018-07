“Le queda grande el nombre del programa”, manifestó Yola Polastri sobre la participación de Michelle Soifer en ‘El artista del año’, donde estará este sábado como jurado en la final del reality.



“Iré por la invitación que me hizo Gisela (Valcárcel). He revisado las imitaciones y a los participantes. He visto sus números musicales y ella (Soifer) es una de las participantes, pero le queda grande el nombre del programa”, dijo Polastri.



Michelle comentó que no tiene nada en su contra, porque usted fue la que emitió comentarios negativos hacia ella...

Esa es la opinión de cada persona. Jamás voy a aceptar que alguien que sale semidesnuda o que tiene una vida ventilada, haga un show para los niños. Existe una Yola que puede defender el mundo de los niños y lo haré.



¿Sigue considerando que Michelle Soifer es una improvisada?

Claro. Ella puede trabajar en su programa ‘Esto es guerra’, ponerse su hilo dental y participar en el programa de Gisela, pero no para estar en un programa de niños.



Por su parte, Michelle Soifer aseguró que no le incomoda que Yola Polastri forme parte del jurado de la final de ‘El artista del año’.



“No tengo nada en su contra, la que hizo un comentario negativo hacia mí fue ella, pero creo que fue cosa del momento. Pueden venir todos los jurados del mundo, igual haré mi presentación para el público”, precisó ‘Michi’.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE