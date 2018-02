¡Con todo! Michelle Soifer se pronunció a través de sus redes sociales acerca de la sentencia del Zorro Zupe. La popular 'Michi' no tuvo piedad de él y se mandó con todo.



"Pronto pagarás por todo. Esto te servirá para aprender a pensar antes de hablar. Que tu lengua venenosa que ha lastimado familias y humilló la integridad de muchas personas, hasta de un niño, te dará la lección de tu vida" escribió Michelle Soifer en su cuenta de Twitter sobre el Zorro Zupe.



Asimismo, Michelle Soifer agregó que todo lo que le pasa al Zorro Zupe es "justicia divina" y que "este momento tenía que llegar tarde o temprano".

Tuit de Michelle Soifer festejando la cárcel del Zorro Zupe Tuit de Michelle Soifer festejando la cárcel del Zorro Zupe

Michelle Soifer aseguró que se hizo justicia divina con el Zorro Zupe. Michelle Soifer aseguró que se hizo justicia divina con el Zorro Zupe.

La enemistad de Michelle Sofier y el Zorro Zupe comenzó hace varios años, luego que el amigo de Tilsa Lozano contó detalles de la relación que el 'sol' tuvo con Erick Sabater y hasta se burló de ella en TV y redes sociales por su sobre peso.



En alguna ocasión, el Zorro Zupe dio a entender que Michelle Soifer le fue infiel a Erick Sabater y por ello el dominicano terminó su relación con la ex integrante de 'Esto es Guerra'.



"Me han contado por ahí que sería por una tercera persona. No te puedo decir quién te contó pero que vino de una fuente cercana. Michelle ha estado trabajando con este chico y posiblemente a él hasta cierto punto a él ( Erick Sabater) le podría haber estado molestando los comentarios, los rumores, etc, hasta que él decidió abrirse por una razón que no serían solamente comentarios", contó Zorro Zupe sobre Michelle Soifer.