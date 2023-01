El actor Miguel Álvarez afirmó que está esperando la llamada para ‘Luz de Luna 3′ y no descarta en algún momento incursionar en la conducción. Además, cuenta que él vive de arte y disfruta con su participación en la obra ‘La omisión de la familia Coleman’.

“Ya se anunció la tercera parte de ‘Luz de Luna’ y estamos a la expectativa que nos llamen. Seguro volvemos (a la televisión) más pronto de lo que creemos. Yo feliz de hacer televisión y teatro al mismo tiempo”, afirmó.

¿Te gustaría incursionar en la actuación?

Por supuesto, creo que es un rubro que tiene que ver con la comunicación. Nosotros como actores siempre trabajamos en la parte de formación además del tema de cómo comunicarte, de cómo desenvolverte y sí me gusta. Lo he pensado, creo que a futuro me encantaría tener la oportunidad de entrar también por el tema de conducción, siempre es bueno probar distintas cosas e ir definiendo qué es lo que quieres hacer exactamente. Sí tengo esa inquietud, así que esperemos que se dé en algún momento.

También tuviste la oportunidad de bailar en ‘El gran show’...

Sí todos los retos los asumo. Todo lo que yo estoy seguro que quiero hacerlo, lo hago. Por ejemplo, eso fue una situación que se dio en un momento, me sorprendió la llamada porque estaba ensayando una obra de teatro y la tuve que dejar por un tema de tiempos. Me mandé con todo porque yo he hecho teatro musical, me gusta cantar y bailar. Entonces era una oportunidad también, para mí, de mostrar mi trabajo como actor en distintas facetas. Lo disfruté y fue bacán, una gran experiencia que la disfruté en su momento.

Una vez comentaste que se puede vivir del arte...

Yo vivo actualmente y exclusivamente de la actuación, entonces sí se puede. Creo que es una cuestión de ser perseverante, de tener mucha disciplina, que es bien importante porque a veces uno cree que por aparecer en pantalla ya tiene todo servido. Las artes escénicas es un trabajo, una lucha constante, de estar alerta donde hay castings, audiciones y estar ahí para mostrar tu trabajo. Eso es lo bonito porque te permite reinventarte y en el arte hay que estar con todos los sentidos abiertos aprender todo lo que puedas y en cada novela, obra, serie o lo que fuera empiezas de cero. Yo vivo de esto, me gusta y lo disfruto.

Ahora te vemos en la obra ‘La omisión de la familia Coleman’.

Sí, estamos en el teatro La Plaza. La verdad, estoy disfrutando esta esta tragicomedia que tiene mucho humor negro que, a mí, personalmente, me gusta también. Entonces creo que reírte de cosas dramáticas, encontrarle el otro lado y a través de la risa es más digerible, me parece un gran un gran punto que tiene esta obra.