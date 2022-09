El actor Miguel Álvarez, quien da vida al malvado ‘Eusebio’ en ‘Luz de luna 2′, cuenta que su personaje tiene algo de él, que el público lo trata con cariño y ,al contrario de muchos de sus compañeros, se moviliza en bus o en el Metropolitano. Además, estrena obra con Érika Villalobos.

¿Eusebio que tiene de ti?

Los arrebatos. Yo soy una persona que cuando llego a un punto límite puedo ser muy cruel y me arrebato en palabras. Entonces, hay textos que los disfruto muchísimo porque tú no puedes ir por la vida diciendo lo que se te antoje y este personaje sí me permite hacer eso. En la ficción si lo hago con total naturalidad porque el personaje cree que está por encima de los demás, habla con total desfachatez y dice lo que piensa.

¿Es como una catarsis?

Totalmente, Eusebio me permite hacer catarsis de situaciones que por ahí pienso, en un momento de arrebato o de malestar, pero que no lo diría porque no está bien.

¿Cómo ha recibido el público tu personaje?

Tú sabes que me encuentro con la gente y es muy cariñosa conmigo, pero al mismo tiempo me ponen en Tik Tok o en las redes: “Pucha te odio, me caes mal, pero cuando veo tus historias en Instagram o en TIk Tok eres otra persona” y eso es bonito porque en la ficción te odian, pero en la realidad conocen otro lado tuyo porque yo soy bien tonto y me gusta hacer ese tipo de tonterías y bromas en mis redes sociales.

No te odian por Eusebio.

El público en verdad es muy cariñoso, muy generoso conmigo siempre, pocas veces he tenido un hater en redes que te ponga un comentario negativo. La gente ha sido benevolente conmigo, creo que me siente más cercano. Yo por ejemplo no tengo carro, yo chapo el transporte público, me subo al Metropolitano. Cuando la gente me ve en un micro me queda mirando. Es bien loco porque creen que los actores están en una burbuja y alucinan que tienes departamento, casa, carro, todo. Entonces, se sorprenden cuando te ven parado con tu mochila saltando los baches en un transporte público, de alguna manera sienten que soy más terrenal y cercano.

Muchos ven en los artistas a personas inalcanzables...

Creen que tenemos la vida resuelta, que tenemos millones. La gente tiene ese chip que la televisión es dinero, magia y todo. Y claro la televisión cumple su rol porque esa ficción te crea una imagen en el espectador de que todo es maravilloso, pero es bonito que la gente nos sienta más terrenales y cercanos, solo que tenemos un trabajo más visible pero con los mismos problemas que cualquiera.

También vas a estrenar una obra de teatro.

Estreno este 16 de setiembre con Érika Villalobos, en el teatro Julieta, la obra ‘Los monstruos’, solo por 9 funciones. Es un drama musical de dos padres, yo tengo a mi hijo y Érika tiene su hija, y coincidimos en el colegio en el que hemos matriculado a nuestros hijos y se desarrolla un vínculo bonito entre los dos. Pero es un drama porque habla sobre como los papás quieren cuidar a sus hijos, a toda costa, de los problemas externos. Los hijos tienen problemas de socializar, de comunicarse, entonces los papás quieren protegerlos y por estar encima de ellos terminan haciéndoles daño. La obra tiene momentos muy divertidos, pero con un desenlace bastante fuerte.

Es la primera vez que compartes escenario con Érika.

Érika y yo somos muy amigos fuera y dentro. Hemos trabajado en teatro juntos, nos entendemos muy bien, nos conocemos. Es bien bonito trabajar una obra con dos personajes en la que tienes que apoyarte en el compañero, cuando hay una química y ya te conoces de tiempo. Estamos creando algo bien bacán.

