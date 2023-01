El actor Miguel Álvarez afirmó que su amiga Tula Rodríguez está soltera y no tiene un amor escondido en Miami. Además, dijo que se puede vivir del arte, pero se tiene que ser constante.

“Tula está solterita. No está enamorada. Ella está muy bien disfrutando con su hija”, contó.

Se dice que tiene un amor por Miami.

Ella siempre va a fin de año por allá, está disfrutando con su hija ahora que tiene un break de trabajo.

¿La veremos pronto en televisión?

Estoy seguro de que sí. En algún momento me encantaría trabajar con Tula, porque somos patas y funcionaría muy bien.

¿Te gustaría incursionar en la conducción?

A ojos cerrados, tengo que pagar mi techo, así que lo que caiga yo feliz.

¿Se puede vivir del arte?

Por experiencia personal empecé de cero, buscándome castings y he sobrevivido. Actualmente vivo exclusivamente del arte, entonces a la par de una novela, hay una obra de teatro, talleres en alguna productora, es cuestión de estar ahí, ser constante, perseverante, de tener mucha disciplina.

No es fácil.

No, porque a veces uno da por sentado que salimos en pantalla y ya tengo todo servido, ya me conocen y no es así. Las artes escénicas es una lucha constante de buscar, de ir a castings, audiciones y mostrar tu trabajo. Esto te permite reinventarte y afrontar la vida con intereses, saber que cada día es una oportunidad nueva de buscártelas, de reinventarse en otro personaje

Tú estás en ese camino...

Yo vivo de esto, me gusta, lo disfruto y le agradezco a Dios y a la vida y pienso seguir aprendiendo de los compañeros del elenco.

De otro lado, refirió que su personaje en ‘La omisión de la familia Coleman’ es totalmente diferente ‘a lo que a veces me toca hacer’.

“Estoy haciendo obras que tienen que ver con los vínculos familiares, eso a mí me gusta mucho. Creo que en este momento de mi vida estoy disfrutando esto y he caído en una obra que me está dando todo eso no y, además, porque la participación de mi personaje en algunos momentos que entre a romper la monotonía de la familia y me permite tener mucho tiempo de ver el trabajo de mis compañeros. Eso es bien interesante porque uno aprende haciendo, pero también viendo el trabajo de mis compañeros así que estoy feliz”, finalizó.

