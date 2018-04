Miguel Arce: Explica las razones por las que besó a un hombre en México [VIDEO y FOTOS]

“La escena fue bastante buena. Evidentemente nunca lo hice en la vida real ni en la actuación, pero son retos que se asumen. En esta carrera hay que seguir avanzando. Me gustó mucho porque fue un reto, sin embargo y gracias a Dios, no sentí nada ja, ja, ja”, expresó Miguel Arce.



“Fue un gran personaje. Hay un mensaje de inclusión bastante fuerte y eso fue lo que me gustó”, sostuvo.



Asimismo, Miguel Arce está evaluando nuevas propuestas actorales.



“Sí, estoy escuchando otras ofertas y todo lo que tenga que ver con actuación me encanta. Aquí son superprofesionales, en ‘Como dice el dicho’ me sentí muy cómodo y grabamos una semana, con mucho profesionalismo”, indicó. (J.V.)



Miguel Arce en México