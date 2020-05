Miguel Arce contó que pasó la audición para formar parte del programa ‘Guerreros’ de Televisa; sin embargo, priorizó sus proyectos de actuación.

“Fui a la audición y tuve conversaciones para ‘Guerreros’, pero no llegamos a un acuerdo y se me complicó porque tengo dos papeles protagónicos. No tengo nada en contra de los realities, estoy feliz que estén Guty y su novia. No tendría problema en ingresar si tuviera el tiempo disponible; además, le tengo mucho cariño al formato del programa”, sostuvo Arce.

¿Los proyectos de actuación son en Perú?

Sí. Apenas acabe la cuarentena y abran fronteras tengo que ir a Perú a grabar ‘El club de los mandilones’, y en febrero protagonizaré otra película, que es sobre la historia del Cristo Morado y de corte dramático.