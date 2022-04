Miguel Arce hace de gigoló en telenovela ‘Te acuerdas de mí'

Miguel Arce sigue desarrollando su carrera como actor en México y recientemente apareció en uno de los capítulos de la telenovela ‘Te acuerdas de mí’, que América Televisión emite a las 11 de la mañana, compartiendo escena con la destacada actriz Helena Rojo. Esta producción tiene como protagonistas a los actores Gabriel Soto y Fátima Molina.

“Esa novela se grabó el año pasado, en plena pandemia y con muchísimos protocolos de bioseguridad. Fue un trabajo bello y saber que ya se emitió en el Perú, me pone muy contento. Ahora estoy en otro proyecto muy interesante del que pronto se van a enterar y que me tiene muy entusiasmado”, dijo Arce.

Tu rol fue el de un gigoló...

Ja, ja, ja. Sí, es un tipo que enamora a mujeres mayores adineradas para quitarles su fortuna, pero que al final es descubierto por el novio del nieto de ella. Fue un bonito trabajo.

¿Y cuándo vienes a Perú?

Cuando salga a la luz el proyecto en el que estoy trabajando y prometo participar en un reality, no tengo ningún roche con eso porque nací como un chico reality y aquí (en México) nunca hubo problema por eso.

Entonces, divides tu tiempo entre la actuación y el deporte, porque en tus redes sociales vi que entrenas a mucha gente.

Sí, el proyecto nació en pandemia. Me dije ‘haré que la gente entrene para que suban sus defensas’, primero empecé con 30 alumnos, luego subieron a 100 y ahora estoy con 40 fijos. Desde las 5.30 am los llamo para que estén listos, pues entrenamos de 6 a 7 de la mañana, siempre me siguen porque les cuento anécdotas que me pasaron con mis exparejas, ja, ja, ja. Tengo un chat con ellos donde me comparten sus cosas y yo las mías.

TAMBIÉN ESTUVO EN LA ROSA DE GUADALUPE

Miguel Arce sorprendió a sus miles de seguidores al hacer su debut en ‘La Rosa de Guadalupe’. El exchico reality apareció en un capítulo de la octava temporada de la serie de Televisa llamado ‘El otro’.

El actor y modelo interpretó a un personaje LGTB que, según se ve, lleva una relación secreta con el protagonista. En el episodio se abordan temas de infidelidad e identidad de género.

“Ya no podemos seguir escondiéndonos, va siendo hora de que salgas del clóset ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así?... Federico, somos adultos, no somos unos niños para andar escondiéndonos”, se le escucha decir a Miguel Arce en la trama.

Cabe indicar que el capítulo ‘El otro’ de la Rosa de Guadalupe se emitió en México el 13 de mayo de 2021, pero recién se estrenó en América Televisión el pasado 10 de octubre.

