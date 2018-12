¡Indignado! Miguel Arce utilizó su cuenta de Twitter para responder a la actriz Gisela Ponce de León quien criticó duramente a los realitys de competencia y pidió su salida de la TV nacional.

Asimismo, Gisela Ponce de León cuestionó que las producciones ahora contraten a figuras que tienen bastantes seguidores en Instagram, dejando de lado a los artistas y actores nacionales.

Ante esto, Miguel Arce le respondió a la conocida actriz y pidió que "hagan su chamba calladitos sin victimizarse". La exchico reality le dedicó un extenso post en su cuenta de Twitter.

Gisela Ponce de León arremetió contra los 'influencers' y realities. (Video: Instagram)

"Y que los realities terminen y la gente se quede sin trabajo. Camarógrafos, sonidistas, vestuaristas, maquilladores, asistentes. A la mxxxxx ¿no? Total, ellos no salen en pantalla. No nos quejemos, cerremos la boca y saquémonos la mier... para ser más necesitados que los de la 'competencia' ", escribió Arce.

En otro momento, Miguel Arce hizo referencia a los realitys de TV y mencionó que si no presentan un formato educativo es porque la gente no lo pide.

"Esto es un mercado, lo que vende se produce más, así es la vida, si quieres cambiarlo, calladito haz tu chamba, si no te gusta el mercado nacional, ándate a un mercado en el que sí pegue lo tuyo... que es arte y del bueno", puntualizó.

En Twitter, los usuarios se mostraron divididos por lo escrito por Miguel Arce. Unos apoyaban a la actriz y le refutaban al ex chico reality.

"Me da tanta rabia y lastima cuando gente tan talentosa (porque hay muchísimo talento en Perú) se queja y ataca donde no debe, y más aún alguien de quien hasta en México escucho hablar increíble, amigos actores me dicen oye vi una película peruana [...] uno se siente orgulloso, para luego ver este mamarracho de post donde desean que se acaben las cosas que dan trabajo", precisó.

