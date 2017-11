El cómico Miguelito Barraza lloró tras escuchar a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, decir que era su fan número uno y que le agradecía por todos los consejos que le dio en su carrera artística.

“Estoy muy agradecido por todo lo que hiciste por mí, me dabas consejos, propinas, me colaboraste mil veces. Además, mi padre te quería mucho, hoy no lo tengo y al verte lo recuerdo más”, dijo ‘Chibolín’ al Chato Barraza, quien lloró durante el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

“Sus palabras son muy sinceras y me emocionan. Siempre he sido una persona que he ayudado a muchos, pero pocos lo reconocen. Además, junto a mis compañeros nos dieron un reconocimiento”, dijo Miguelito Barraza, durante homenaje que recibió junto a cómicos en Panamericana

MIGUELITO BARRAZA Y SU CONMOVEDOR POEMA PARA PAOLO GUERRERO

El cómico Miguelito Barraza confía en que Paolo Guerrero se hará presente con sus goles ante Colombia para alcanzar la clasificación al Mundial, y por ello le ha compuesto un poema.



“Paolo es un chico de barrio y un profesional del fútbol. Nos hemos alegrado con sus goles y ante Colombia se hará presente para clasificar al Mundial. Por eso, me inspiré y le compuse un poema por su destacada trayectoria”, dijo el Chato Barraza.



EL POEMA



En el área muy veloz

y en el gol siempre certero,

naciste para ser el primero

porque en el campo juegas con Dios.



Haga frío o salga el sol

la pelota se embelesa

y el otro equipo con tristeza

solo acepta tu gran gol.



Naciste humilde entre los genios

y altivo llegarás siempre a la meta

y por más que firmes mil convenios

serás el engreído de la tía Peta.



En esta humilde poesía

he querido brindarte mi emoción

como el mundo entero su ovación

aplaudiendo tu eterna y gran valía.

