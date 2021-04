TENSO ENCUENTRO. Miguel Barraza acudió al programa Andrea, conducido por Andrea Llosa, para solicitar apoyo económico para curar a su hijo de la adicción a las drogas. Roberto Barraza de 29 años también estuvo presente en el set, pero no le gustó los términos con los que la presentadora describió su problema.

Roberto Barraza se mostró incómodo cuando Andrea Llosa indicó que la intención del programa era sanar a una persona que está enferma. La mención a esa palabra enervó los ánimos del hijo del comediante, quien en anteriores ocasiones ha sido denunciado por violencia y actos contra el pudor.

“No me gusta ese trato. No me van a venir a poner delante de un público como un drogadicto. No me gusta como acabas de decir que vamos a luchar contra una enfermedad, contra un chico que está enfermo”, comenta el joven.

Andrea Llosa le pidió a Miguelito Barraza que le explique a Roberto el porqué acudieron al programa. Fue en ese momento que el mayor de los Barraza decidió abandonar el set. “Explícamelo afuera”, dijo mientras se dirigía a los exteriores del canal.

Una vez fuera del programa, Roberto Barraza amenazó a el camarógrafo que lo seguía filmando. “Bájame la cámara que te la voy a romper”, sentenció el hijo de Miguel Barraza.

El reconocido cómico Miguel Barraza pidió ayuda a Andrea Llosa, en su programa Andrea, para su hijo Roberto (29), quien tiene problemas de adicción con las drogas. Barraza reconoció que descuidó la crianza de su hijo, debido a sus múltiples obligaciones artísticas.

“Él necesita la vista de una persona profesional, un psiquiatra, psicólogo que le aconseje, lo guie, él tiene que calmar su ansiedad. Todo le desespera, sólo los médicos pueden curarlo”, acota el cómico.

Después de ser calmado por la producción del programa, Roberto retornó al set y habló sobre los sentimientos que le inspira su padre. “Él es lo más grande que tengo. Es un genio, una escuela, un amor de persona”, dijo entre lágrimas.

En junio de 2020, Roberto Barraza fue intervenido por efectivos tras pelearse con un joven en la calle. En las imágenes, se ve al ‘Chato’ intentando separarlos y pidiendo ayuda de otras personas para detener la bronca. Incluso, se ve cómo la otra persona con la que protagonizaba la pelea termina con el brazo herido.

No fue sino hasta que pasó un sereno en bicicleta que se llamó a las autoridades. La Policía Nacional llegó hasta el lugar para intervenir.

