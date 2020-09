El cómico Miguelito Barraza pide más respeto para las personas mayores como él, luego de que no lo dejaron ingresar a un restaurante para tomarse un café.

“Me ha pasado algo que no entiendo y me dejó frío, pues fui a un restaurante a tomarme un café y no me dejaron entrar. Tenía mi mascarilla y protector facial, y me dijeron que no dejaban pasar porque era mayor”, enfatizó el cómico, quien tiene 70 años.

¿Solo por ser parte de la población vulnerable?

Exacto. Pero estaba protegido y siempre me cuido. Además, me hago mis pruebas de descarte y siempre he salido negativo.

¿Y en cuanto al trabajo?

Bueno, un local me ha cancelado unos shows por la misma razón, por mi edad. Y eso me parece injusto porque yo solo quiero trabajar, seguir haciendo reír al público y vivir tranquilo.

Hoy en día lo más importante es la salud...

Lo entiendo, pero no me pueden cortar las ganas de seguir chambeando. Sin embargo, ahora estoy concretando el proyecto de un programa virtual donde se respetarán todos los protocolos.

¿Cómo van los shows online?

Muy bien, siempre me estoy divirtiendo con el público vía Zoom. Me contratan de todas partes del mundo y me contactan en mis redes sociales. (E.C.)