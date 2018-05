Miguel Barraza sobre muerte de el ‘Gordo Casaretto’: "se fue al cielo durmiendo" [VIDEO y FOTOS]

El mundo de la comicidad está triste, tras conocerse que el humorista Alejandro Romero, más conocido como el ‘Gordo Casaretto’ , falleció ayer por la tarde mientras dormía en su domicilio.



Se supo que el cómico fue internado el último sábado en el hospital ‘Rebagliati’ , pues su salud se había deteriorado, pero el lunes fue dado de alta y llevado a su casa, donde permaneció bajo los cuidados de su esposa Patricia Tragodara.



“Él ya no podía hablar, lo habían desahuciado y falleció dormidito. Me quedo con la tranquilidad que nunca lo abandoné y siempre estuve con él. Me quedan los mejores recuerdos vividos, fueron 15 años de relación, fue un gran esposo y padre. Ahora no sé cómo le explicaré a mi hijita la noticia. Me siento muy triste”, comentó entre lágrimas Tragodara .



Por su parte, el humorista Miguel ‘Chato’ Barraza dijo que siempre recordará a su ‘hermano’ y ‘cumpa’ ‘Casaretto’, que hizo popular la frase ‘Te advierto’. “Estoy afectado, pero siento que Dios lo recogió, porque estaba sufriendo mucho. Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitarlo con ‘Melcochita’. Hemos pasado muchas cosas juntos, era más que un hermano para mí, porque nos veíamos todos los días. Ahora está con Dios y descansa en paz”, mencionó.



‘LO ADMIRABA’

A su vez, el líder del ‘Wasap de JB’, Jorge Benavide s, indicó que se sentía orgulloso de haber trabajado con el popular ‘Pirula’ en ‘El especial del humor’.



“Lo admiraba un montón, estuve muy feliz de trabajar con él”, expresó. (L.Gamarra)