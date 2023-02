El cómico Miguelito Barraza señaló que no estaba enterado del nacimiento de su nieto, hijo de José María Barraza con Andrea Muñoz.

“ No sabía nada, desde el lunes me encuentro en Chincha grabando la película con Melcochita. Actualmente, estoy dedicando mi tiempo a este proyecto y espero que sea un éxito, tengo más de setenta años y trabajaré hasta que Dios quiera”, comentó Miguelito.

Además, contó que se reencontró con su amigo Iván Cruz en Huaral. “Fue emocionante verlo después de tanto tiempo, cantamos juntos, pero esta vez solo brindamos con agua, ja, ja”, dijo.

QUE SE HAGA RESPONSABLE

Hace unos días, Miguel Barraza se pronunció también luego del escándalo que se desató cuando Andrea Muñoz denunció a su hijo mayor, José María Barraza, por haberla abandonado embarazada. El popular ‘Chato’ se confesó con Trome y espera que su primogénito se haga responsable del bebé que viene en camino.

Según comentó el cómico, no ve a su hijo hace dos meses y la última vez que se juntaron, no le comentó nada del tema. “Él es muy parco y está metido en la religión... me dijo que estaba bien, pero de cosas íntimas no me dijo nada. Tampoco estoy para preguntarle ¿con quién estás? ¿con quién sales? y esas cosas. Cada uno vive su vida, él tiene cerca de cuarenta años”, refirió.

Pese a ello, aseguró que José María Barraza es consciente de sus actos. “ Si ha cometido un error, espero que se enmiende, que sea responsable. Soy su padre, pero no ayayero. Además, hay una criatura de por medio y ese angelito no tiene la culpa. Espero verlo para poder hablar de hombre a hombre ”, señaló el Chato Barraza.

Por otro lado, Miguel Barraza se refirió a Magaly Medina y le pidió que lo deje de mencionar en los informes que hace sobre sus polémicos hijos. “Y todo esto rebota en mí, porque Magaly Medina me mencionó varias veces en su programa... qué me tiene que meter a mí. Es mi hijo, pero tiene que ser responsable con sus cosas”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Trome | Denuncia contra Deyvis Orosco ( Magaly TV)