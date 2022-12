Jose María Barraza, uno de los hijos de Miguelito Barraza, rompió su silencio y se defendió de las acusaciones de Andrea Muñoz, con quien mantuvo una relación paralela a su matrimonio. La joven denunció, en Magaly Tv La Firme, que el cantante la engañó diciéndole que estaba soltero, además de agredila física y psicológicamente.

“A mí me pueden decir infiel, mentiroso, basura, pero violento no, soy un hombre casado y eso es todo, he cometido un error hermano”, dijo en conversación con un reportero de Magaly Medina. “Yo tengo que reconocer un error, le pido perdón a las personas involucradas”, agregó reconociendo que le fue infiel a su pareja.

Sin embargo, aseguró que Andrea Muñoz sabía, desde antes de quedar embarazada, que estaba casado. “Ella sabía desde antes que yo me casara inclusive. Tuvimos idas y vueltas, la dejé de ver un tiempo también”, dijo el salsero.

Por su parte, la joven negó que supiera de su relación con su esposa, sino que se enteró cuando quedó encima. “Siempre me lo negó”, aseguró.

Jose María Barraza aseguró que cometió el error de insistirle a Andrea Muñoz. “Fui un hombre equivocado de sus sentimientos, pensé que podía manejar la situación. No lo minimizo, estoy admitiendo mi error”, acotó el cantante.

Asimismo, mostró chats que demostrarían que la joven conocía de su relación puesto que le mandó mensajes donde la reclama por pasar el tiempo con su esposa.

“Yo he estado hablando con ella porque me tenía amenazado, me decía que tenía que tratarla bien porque estaba embarazada. Me tiene amenazado desde que supuestamente ella se enteró que yo estaba casado” , dijo el hijo de Miguel Barraza.

