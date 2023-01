Ha sido un gran cómico, pero no un gran padre. Así afirman amigos cercanos del comediante Miguel ‘Chato’ Barraza. El mismo humorista dijo en el programa de Andrea Llosa que por sus constantes viajes por el mundo, no tuvo tiempo para acompañar en la crianza de sus seis hijos. Otro factor determinante fue sus problemas con el alcohol.

“Yo me dedicaba mucho a los viajes. Me iba al extranjero por el trabajo. Descuidé a mi hijo”, contó cuando llevó el caso de su hijo Roberto Barraza Barreda, un adicto a las drogas, al programa ‘Andrea’.

José María Barraza abandonó a la madre gestante de su hijo: “Me daba 28 soles diarios”. Video: ATV

JOSÉ MARÍA ABANDONÓ A SU PAREJA GESTANTE

Esta semana, su hijo José María Barraza Rivera fue denunciado por abandonar a su pareja embarazada.

“Para alimentarme, porque estoy gestando, desde que estoy embarazada, él me daba más o menos 28 soles diarios, que son 200 soles a la semana. Hace poco ya me bloqueó porque por ese medio yo le comunicaba que necesitaba. Me ha dejado abandonada”, dijo Andrea Muñoz, expareja de José María, al programa ‘Magaly TeVe’.

EL ‘CHATO’ TIENE SEIS HIJOS CON TRES MUJERES DISTINTAS

Según personas de su entorno, el cómico tiene seis hijos. Pero quienes más dolor de cabeza le generan son dos: Roberto Barraza Barreda, su hijo con adicción a las drogas, y José María Barraza Rivera, hoy denunciado públicamente por desentenderse de su pareja gestante.

Roberto Barraza sufre de adicción a las drogas.

“Yo no sé qué pasó con José María, a él lo conozco como un caballero, para mí era el más tranquilo de todos sus hijos. No hemos trabajado juntos, pero conozco a su familia. El ‘Chato’ tampoco va a estar pendiente de un huev… que tiene 40 años”, dijo nuestra fuente.

José María es fruto de la relación que el comediante tuvo con la recordada vedette Luchita Rivera. Además, está Carlos Miguel, el segundo hijo, quien es manager del ‘Chato’ y no quiso referirse sobre la situación de su hermano.

Luego se involucró con una trabajadora de su casa, Paulina Barreda, con quien tuvo dos hijos más, entre ellos a Roberto, el hijo con adicciones a las drogas: pasta, cocaína, crack. Un caso perdido para la estrella de televisión, ya que ha intentado ayudarlo en diversas ocasiones, pero sin éxito.

FAMILIA DESUNIDA

“¿Por qué es una familia desunida? Yo creo que una familia es unida cuando tienen a papá y mamá al lado. Pero aquí hay tres mamás, porque son seis hijos. Cada uno ha vivido su vida, por su lado”, aseguró nuestro contacto.

No es la primera vez que José María es denunciado. En diciembre del año pasado, Andrea Muñoz también acusó al salsero de agresión física. Además, de sostener una doble vida, pues el hijo del ‘Chato’ se habría casado mientras mantenían una relación.

José María se excusó diciendo que Andrea Muñoz estaba al tanto de esa doble vida que mantenía. Inaudito.

FAMILIA ES FAMILIA Y CARIÑO ES CARIÑO

Aunque no se le puede achacar los errores de los hijos adultos a los padres, por propia boca del comediante, él siempre estuvo ausente en la crianza de sus retoños. Sus problemas con el alcohol también jugaron en contra. Las preocupaciones han generado tres infartos cerebrales en el ‘Chato’, quien además hace un par de años superó el cáncer.

Miguel ‘Chato’ Barraza tiene dos descendientes más, una hija ama de casa y un hijo abogado, Ismael Barraza Barreda, quien en 2017 también estuvo envuelvo en un caso polémico, cuando fue acusado de agredir a su expareja Luciana Viale.

Chato Barraza y su hijo Ismael Barraza

‘Honrarás a tu padre’ es el cuarto mandamiento de Dios. Sin embargo, los hijos del cómico Miguel ‘Chato’ Barraza parecen desconocer esta ley divina, pues cada vez que se meten en problemas, quien más sufre es el carismático cómico porque, como diría Rubén Blades, ‘familia es familia y cariño es cariño’.