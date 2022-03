“Con Milene (Vásquez) nos matamos de risa”, dijo el actor Miguel Dávalos, quien da vida al ‘Gato’ en ‘Maricucha’ y afirmó que se identifica en algunas cosas con su personaje.

Con Milene tienen buena química.

Espectacular, nos matamos de risa siempre. Es la primera vez que trabajo con Milene, la había visto en televisión en ‘Qué buena raza’ y ahora trabajar con ella, para mí, es magnífico. Menos mal que hemos tenido muy buena química.

Sus escenas son muy divertidas...

De hecho, la primera vez que grabamos, estábamos en el cuarto del hotel y los dos en ropa interior. Entonces besarnos, tocarnos, abrazarnos y estar en la cama semi desnudos, requiere un nivel de entrega y libre de prejuicios. Creo que con Milene hemos podido lograr esta química bastante interesante, que nos ha ayudado a construir un vínculo muy bacán entre los dos personajes que son como cómicos.

Al inicio de la novela tu personaje era más dramático, ahora ha dado un giro.

Es un personaje que tiene varias facetas para poder estar con su familia, en el lugar que trabaja como gigolo y también como jardinero de la casa. Entonces, tiene muchas caretas, además es bien mentiroso, bien caradura y eso hace que también se burle un poco de las situaciones.

¿Están contentos con el éxito de Maricucha?

La recepción que el público está teniendo con la novela es muy gratificante y nos alegra muchísimo a todos los que trabajamos en el proyecto. Creo que la gente se está identificando un montón con las situaciones que van pasando en la novela. Además, está el ritmo cómico, esta cultura tan de barrio, popular, mezclar estos dos estratos sociales. Eso es lo bonito de hacer ficción.

¿Te identificas con el ‘Gato’?

Por supuesto, en muchas cosas, sino no podría habitarlo. Primero creo que él tiene las cosas claras y es un chico que arriesga un montón. Igual es un personaje moralmente incorrecto y me satisface de esa manera, yo no puedo hacer las cosas prohibidas que él hace. Por eso me divierto mucho haciéndolo, sé que Miguel no podría hacer esas cosas que hace el ‘Gato’, pero las hago a través de él, soy un médium para que él me habite, yo lo dejo ser.

“Maricucha”: Patricia Barreto revela como nació la popular frase de su personaje

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la actriz Patricia Barreto agradeció a los televidentes por el respaldo a la nueva serie y contó detalles poco conocidos de la ficción, por ejemplo, el origen de la frase de su personaje: “Maricucha, la que te mira, la que te habla, la que te escucha”.

“Pensé en una frase que representara a Maricucha, que sea un poco recordar a su esencia. Empecé a jugar con lo que rimaba y con un poco de ella, que es solidaria y noble. Entonces dije ya, voy a decirla y haber si pega”, contó la protagonista de la serie.

“Yo estoy muy contenta, agradecida por los mensajes que llegan a las redes sociales y en la de todos. Estamos motivándonos todo el tiempo y estamos contentos. Eso es la gasolina perfecta para poder seguir”, agregó Patricia Barreto.