Lo acepta. Miguel Hidalgo, padre de los dos hijos de Tilsa Lozano, se sentó a hablar sobre su relación con la Vengadora con Beto Ortiz después de haber sido ampayado en una discoteca en actitudes cariñosas con otras chicas.

En un avance del programa Beto a Saber, la aún pareja de Tilsa Lozano reconoce que sí estuvo coqueteando con chicas en la discoteca y que esa es la realidad: "Sí, claro porque es lo que se ve. Es la realidad"

En otro clip del avance del programa de Beto Ortiz, Miguel Hidalgo acepta que hay muchas cosas de Tilsa Lozano que no le gustan como figura mediática. "Ella tiene estas cosas que no me gustan. Está el show de la TV y está la vida real. Y yo soy de la vida real"

Miguel Hidalgo se muestra bastante sincero y manifiesta que si en una relación hay problemas, deben superarse día a día. Pero cuando se trata de un matrimonio, hay temas que no tienen solución. "Son peleas que uno tiene que seguir superando en el día a día. A la hora de la hora, pasa un tiempo, no me caso y eso no se puede solucionar porque así son las relaciones. Es una posibilidad también"

Por último, el padre de los hijos de Tilsa Lozano le pide a la Vengadora tranquilidad y le reitera que la amará siempre porque ella es su familia. "A Tilsa le pido tranquilidad y siempre la amaré porque siempre va a ser mi familia"

Miguel Hidalgo en Beto a Saber

