Las cosas están confusas. Después que Válgame Dios difundiera unas imágenes de Miguel Hidalgo protagonizando un accidente de tránsito, se especuló que el ex de Tilsa Lozano habría estado pasado de copas.

Una de las testigos que grabó el hecho le comentó a Rodrigo González que cuando auxiliaron a Miguel Hidalgo, él emanaba un fuerte olor a alcohol. Sin embargo, según Tilsa Lozano, el padre de sus hijos ya se habría hecho el dosaje etílico y el resultado habría sido negativo.

"Tengo que entendido que es negativo el resultado. Él está mal físicamente, pero gracias a Dios no ha habido más involucrados. No sé, yo me fui a las cuatro de la tarde con mi hija y no sé más. No puedo dar detalles porque no lo sé, no he estado ahí", declaró Tilsa Lozano.

Miguel Hidalgo sufre aparatoso accidente en presunto estado de ebriedad

De acuerdo a la producción de Válgame Dios, la supuesta prueba que se habría realizado Miguel Hidalgo la habría hecho en el local de Sanidad de San Bartolo y el resultado habría arrojado negativo. Sin embargo, el parte policial dice otra cosa.

Como se recuerda, el programa informó que hasta el día domingo, no existía ningún parte policial por el accidente de Miguel Hidalgo. Recién el día lunes a las 7:30 a.m. se realizó el documento sobre lo ocurrido.

Tal y como se lee en el documento, el accidente de Miguel Hidalgo ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche a la altura del kilómetro 34 de la Panamericana Sur, en Lurín, con sentido de norte a sur.

Tilsa Lozano sobre dosaje etílico

En el parte policial, se informa que el auto de Miguel Hidalgo se habría despistado de la carretera, y que cuando llegaron los bomberos a brindar los primeros auxilios, no había nadie. "Los bomberos no encontraron al conductor"

Además, en el documento, los testigos describieron las características físicas de la persona que sufrió el accidente, coincidiendo con Miguel Hidalgo. El auto fue llevado al depósito de Lurín al no encontrar a nadie.

Hasta el momento, Miguel Hidalgo no ha dado ninguna declaración a la prensa sobre lo sucedido y lo confuso del incidente. Por ahora, Tilsa Lozano ha dejado en claro que ella no tiene nada que ver y pide que la dejen al margen de lo ocurrido.