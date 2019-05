Captan a Miguelón, ex de Tilsa Lozano, cariñoso con jovencita y Vengadora se pronuncia | VIDEO

Miguel Hidalgo , la expareja y padre de los dos hijos de Tilsa Lozano, fue captado por el programa Magaly Medina con traguitos de más y pasándola bien junto a sus amigos el último fin de semana.

Al parecer, el calor de la noche y el licor hizo que Miguel Hidalgo se ponga bastante alegre. En las imágenes, se ve que el ex de Tilsa Lozano la pasaba de lo lindo bailando y abrazando a una joven que era también parte del grupo de amigos.

Pero eso no fue todo. Según el informe de Magaly TeVe: La Firme Miguel Hidalgo habría cometido una infracción peatonal al invadir la vía de los carros caminando en estado de ebriedad. El ex de Tilsa Lozano tomó un taxi y se retiró.

Miguel Hidalgo captado cariñoso con jovencita

Ante la difusión de estas imágenes, Tilsa Lozano fue abordada por la prensa para saber qué tenía que decir sobre su expareja Miguel Hidalgo. La conductora de 'En Exclusiva' declaró que no veía nada malo a la salida de su ex.

"Él es el papá de mis hijos, pero la verdad es que no me parece nada grave. Es un chico soltero, puede pasarla bien con sus amigos, tomar sus tragos. Yo no le veo nada de malo sinceramente. Tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida, nosotros ya llevamos separados más de 9 meses", dijo Tilsa Lozano al diarioEl Popular.

Además, descartó que las imágenes puedan afectarla pues cada uno sigue con su vida y están solteros. Mientras que Miguel Hidalgo cumpla como padre, todo estaba bien para Tilsa Lozano. Incluso, señaló que ya podía rehacer su vida, al igual que ella.

"Nosotros tenemos muy claro que no somos pareja, esto no es algo que a mí me pueda sorprender o molestar, en todo caso el tiene todo el derecho a rehacer su vida al igual que yo", puntualizó Tilsa Lozano.