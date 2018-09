Miguel Hidalgo da su versión. La aún pareja de Tilsa Lozano, y padre de sus dos hijos, decidió conversar con Beto Ortiz para el programa 'Beto a Saber'. El empresario y comunicador quiso hablar de su ampay en discotecas y que podrían en jaque su relación con la Vengadora.

Sentado frente a Beto Ortiz, Miguel Hidalgo reconoció que fue un error de su parte ir a las discotecas cuando tenía a Tilsa Lozano en su casa con su hijo en el vientre y, luego, cuando ya había nacido. Además, indicó que si él estuviera en el lugar de su pareja y hubiese tenido que ver las imágenes de ella coqueteando con otro hombre, también le dolería.

Sin embargo, el comunicador dejó en claro que él no hizo nada malo y que jamás aparecerán imágenes de él en arrumacos con alguna mujer o entrando a algún hotel. Miguel Hidalgo indicó que le ha mandado mensajes a Tilsa Lozano, y le ha pedido que esté tranquila.

"Yo cometí el error de ir a la discoteca. Fue un error. Me preguntaste por qué Tilsa estaba llorando. Si yo fuera Tilsa y viera eso, a mí también me dolería bastante. Pero no lloraría porque al hombre le toca ser más racional y objetivo en ese tipo de circunstancias. Ante otro tipo de circunstancias, ella me aconseja para mejor", declaró Miguel Hidalgo.

"Yo no le echo la culpa a Tilsa ni a los medios tampoco. Sigo pensando que no hice nada malo. Estoy seguro que no hay imágenes entrando a un hotel, o en arrumacos. Yo he venido por mi propia cuenta para limpiar mi honorabilidad y la de mi familia" , señaló Miguel Hidalgo en Beto a Saber.

Miguel Hidalgo sobre Tilsa Lozano

Además, la pareja de Tilsa Lozano opinó sobre que ella salga al programa de Rodrigo González a dar su versión de los hechos y hasta llorar en pantalla. De acuerdo a Miguel Hidalgo, él sabe que es una persona de la TV, pero no cree que esté haciendo show.

"Tilsa es una persona televisiva. Me enamoré de esa persona y estoy sentado aquí comiéndome todo. Quizá sí estuvo mal que yo me exponga a salir a una discoteca con amigos. Siempre va a pasar que alguien me tomen una foto o me graben un video", puntualizó Miguel Hidalgo.

f

"Soy un tipo que no lloro con frecuencia. Ella llora con bastante frecuencia. Llora al menos una vez a la semana.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE