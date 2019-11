Hace unos días, Miguel Hidalgo, expareja y padre de los hijos de Tilsa Lozano, decidió incursionar en las redes sociales. A través de un fanpage de Facebook, el empresario decidió abrirse y hablar sobre sus planes a futuro sobre la política, así como hablar de su trabajo y la coyuntura del Perú.

En su primera publicación. el hijo del exministro del Interior Miguel Hidalgo Medina, hizo un repaso sobre las razones por las que antes no había abierto ninguna red social, así como su trayectoria académica, el ser hijo de un político y, por supuesto, ser la pareja de la ‘Vengadora’.

El hombre de 37 años calificó a ‘Tili’ de ‘señora muy mediática’, con quien tiene una buena relación. Por eso, recalcó que jamás le gustó la exposición y mantuvo bajo perfil durante el tiempo en que ambos estuvieron juntos.

“Solo aparecí 2 veces en medios por mi propia voluntad, una con el Sr. Beto Ortiz y la otra con el Sr. Ernesto Pimentel a quienes agradezco por haber tenido la cordialidad de investigar un poco más con respecto a mi persona y darme la posibilidad de conversar con ustedes y puedan haber conocido un poco más de mí”, expresó.

A modo de reflexión, Hidalgo confesó que el primer año de separación de Tilsa fue difícil pues solo se emborrachaba y hasta le hizo mal a personas que estimaba.

“El primer año de mi separación fue duro, extrañaba a mis hijos, me emborrachaba y anduve hasta portándome mal con gente que respeto y considero, parecía que había otra persona, pero ahora estoy nuevamente fuerte”, declaró.

LE RECUERDAN EL PASADO

Precisamente una usuaria en redes le recordó las imágenes que protagonizó en una discoteca con otra mujer cuando Tili acababa de dar a luz a su segundo bebé y que luego terminó con la relación.

“Este señor es al que no le importó que su esposa recién había tenido su bebito y se fue a juerguear con una señora que no era su esposa. ¡Qué confianza va dar, qué valores. De repente esta trabajando y abandona todo y se va a divertir. Si no le importó su esposa, su bebé, ¿qué le importar la población?”, le increparon.

Como respuesta, Miguel Hidalgo no se quedó callado y aclaró que siempre ha sido responsable con sus hijos no solo con amor sino también con la parte económica que le corresponde.

"Yo creo que usted ve mucha televisión del espectáculo. Tengo con mi ex pareja una relación de cordialidad y mucho respeto y me desvivo por mis hijos y trato de que mes a mes no les falte absolutamente nada, pero principalmente no les falte amor.

Miguel Hidalgo, expareja de Tilsa Lozano, contestó a una usuaria en redes sociales sobre su pasado.

TILSA LOZANO RESPONDE

La jurado de ‘El Dúo Perfecto’ no se quedó callada y habló sobre las declaraciones y el futuro de su expareja. Para la mamá de dos, siempre existirá una buena relación con Hidalgo pues se trata de una excelente persona, por eso, siempre le deseará lo mejor.

“Él es el papá de mis hijos y yo le deseo lo mejor del mundo en cualquier proyecto que él tenga. Nunca voy a decir algo malo sobre el papá de mis hijos. Es una excelente persona. Creo que para cualquier persona o pareja que se separa es duro, sobretodo cuando hay niños pequeños”

Tilsa Lozano en América TV