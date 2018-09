Tilsa Lozano reaparece. Después de dejar en claro que no volverá a hablar sobre Miguel Hidalgo en TV tras su entrevista con Rodrigo González y la de él con Beto Ortiz, la Vengadora se presentó en el programa de Karen Schwarz.

'En Exclusiva' mostró algunas imágenes de los hijos de Tilsa Lozano, Valentina y Massimo. El informe destacaba el rol de la exconductora de TV como madre, pese al difícil momento que vive como pareja de Miguel Hidalgo.

Tras la nota, Karen Schwarz y Karla Tarazona destacaron que, durante los difíciles momentos que vive una madre, ella no se puede quebrar frente a sus hijos porque ellos perciben todo. Ante esto Tilsa Lozano dejó en claro que sus niños son su fortaleza y todo lo hace pensando en ellos.

Sin embargo, cuando Karen Schwarz mencionó a Miguel Hidalgo, Tilsa Lozano quiso ser clara en afirmar que no volverá a tocar su tema personal con él frente a las cámaras. Pese a que aún se desconoce si su relación terminará o continuará, la Vengadora quiso dejar algo muy en claro.

No permitirá que nadie hable mal o insulte a Miguel Hidalgo. Tilsa Lozano indicó que el padre de sus hijos siempre será su familia y fue él quien le dio lo más lindo en su vida: sus dos hijos Valentina y Massimo.

"No quiero profundizar en el tema, porque es algo personal y he dicho que eso lo hablé yo y él y lo demás se solucionará entre cuatro paredes. Pero es algo que repetiré: él es y será siempre mi familia. Pase lo que pase, es el padre de mis hijos. Yo lo voy a respetar y no voy a permitir que nadie, dentro esté en mi posibilidad y yo esté presente, hable mal de él, lo insulte o algo porque él es el hombre que me dio lo más lindo en esta vida y son mis hijos. Siempre vamos a ser familia", declaró Tilsa Lozano.

