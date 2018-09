¿Miguel Hidalgo ya fue? Todo parece indicar que Tilsa Lozano tomó su decisión definitivamente. La Vengadora estuvo en el programa de Válgame Dios junto al Zorro Zupe y Karla Tarazona y, sin darse cuenta, soltó un dato importante sobre su relación con el padre de sus hijos.

Durante el corte comercial del programa, Tilsa Lozano y Karla Tarazona estuvieron conversando. Y, parece que la ex de Christian Domínguez le preguntó a la Vengadora si había retomado su relación con Miguel Hidalgo.

Por eso, cuando regresaron al programa en vivo, Rodrigo González contó a los televidentes que Tilsa Lozano ya habría decidido romper palitos con Miguel Hidalgo tras el ampay en la discoteca durante y después de su embarazo.

Miguel Hidalgo ampayada

"Escucho una Tilsa decidida, decidida, y tajante. Si ustedes me dicen: no digas lo que estoy contando, no lo cuento. Pero es muy tarde. Tilsa estaba diciéndole a la Tarazona cuando le preguntó por Miguel: 'Eso ya está terminado, yo no lo voy a perdonar'" , declaró Rodrigo González.

Luego de que se emitieran un par de informes, el conductor de 'Válgame Dios' le hizo la pregunta directamente a Tilsa Lozano. "Dijiste que ya habías tomado una decisión respecto a Miguel. Dijiste: 'la decisión está tomada'. Yo te escuché y lo dijiste en serio".

Ante esto, Tilsa Lozano se negó a hablar sobre su vida privada. "Rodrigo, no voy a decir nada". Ante esto, Rodrigo González le respondió: "Dime algo gratis por favor". Después de reírse por la indirecta (recordemos que Válgame Dios le habría pagado a la Vengadora por sus declaraciones exclusivas), Tili solo dijo que Miguel Hidalgo y ella mantienen una relación cordial por sus hijos.

"Tenemos una relación cordial porque tenemos hijos, pero por ahora las cosas están como están y todo el mundo sabe como están", finalizó Tilsa Lozano.