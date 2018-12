Tilsa Lozano se pronuncia por el accidente de Miguelón en presunto estado de ebriedad | VIDEO

Miguel Hidalgo protagonizó recientemente un polémico accidente vehicular en la Panamericana Sur. Según informó 'Válgame Dios', el ex de Tilsa Lozano habría estado pasado de copas, pese a que la Ley Seca estaba rigiendo por el Referéndum 2018.

En las imágenes se mostró a Miguel Hidalgo dentro del carro y con la bolsa de aire reventada. Ante esto, la producción de 'Válgame Dios' fue en búsqueda de Tilsa Lozano para saber más detalles de lo ocurrido.

Sin embargo, Tilsa Lozano fue muy tajante en el tema y dejó en claro que no iba a hablar sobre el asunto. La Vengadora indicó que Miguel Hidalgo tenía heridas y estaba lastimado, pero no daría detalles de lo ocurrido.

"Estoy acá con mis hijos. No tengo nada que decirles chicos. No sé mucho al respecto. Está bien. Lo importante es que él está bien y no ha habido (ininteligible)", fueron las cortas declaraciones de Tilsa Lozano.

En el set de 'Válgame Dios', Jazmín Pinedo fue cuestionada para saber si ella tenía más detalles sobre lo ocurrido. La 'chinita' confesó que ella recién se enteró de todo hoy mismo tras ver el avance y prefirió no comunicarse con Tilsa Lozano.