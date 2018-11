Tilsa Lozano desmintió que haya tenido un ‘remember’ con el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, ‘Miguelón’, de quien se separó a raíz de que fuera ampayado bailando con más de una señorita en discotecas.



“Tenemos una cordial y buena relación, pero no ha existido un ‘remember’ como se está comentando, nada que ver. Cada uno cumple su papel de padre, nos tenemos respeto y agradezco su gesto de saludarme en la inauguración de mi local” , expresó Tilsa Lozano.

Asimismo, dejó entrever que Miguel Hidalgo habría llorado y pedido disculpas tras la difusión de los mencionados ‘ampays’.

“Eso de llorar no lo dejaría mal como hombre. Miguel es bien sentimental, llora y no hay nada de malo”, acotó Tilsa Lozano. Además, recalcó que no tiene prisa para volver a enamorarse.