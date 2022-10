El imitador Miguel Moreno se mostró emocionado porque el programa ‘Los Exitosos del Humor’, que conduce con Fernando Armas , cumplió cinco años al aire por la señal de radio Exitosa, y agradeció la sintonía de sus fieles oyentes. Además, contó que hoy celebraran su aniversario con un show especial en La Estación de Barranco.

“Son cinco años al aire en el mismo horario (de lunes a vieres de 4 a 6 de la tarde) y eso habla de un posicionamiento. Estoy muy feliz de que nuestro trabajo de frutos y que la gente nos vea como una opción. Estamos ahí dándole la pelea al aburrimiento, el humor bien llevado y desarrollado calza muy bien”, expresó Moreno.

Haces una buena dupla con Fernando Armas...

Sí, es mi tío y nos llevamos muy bien. Estoy feliz de aprender cada día de él por su trayectoria.

¿Qué opinas de la competencia con otros programas de humor?

Mientras haya más programas de humor es mejor. Tengo muchos colegas con los que competimos, soy amigo de muchos de ellos, pero se respeta el trabajo del colega y compañero. Siempre digo: ‘Más humor y menos estrés’.

¿y qué han preparado por su aniversario?

Hoy estaremos festejando en La Estación de Barranco, donde presenciarán el encuentro entre ‘Porky’ y Castillo por nuestro aniversario. Vamos a divertirnos con el público a partir de las 10 de la noche.

CONOCE LA HISTORIA DE MIGUEL MORENO

Recordemos que hace unas semanas Miguel Moreno nos contó que imita para divertirse y está agradecido con Dios y el público, porque gracias a su voz sacó adelante a su familia al parodiar, en los veinte años que tiene como artista, a diversas figuras del medio deportivo, político y espectáculos.

“Llegué del norte ‘chibolito’, en mi bus y desde el colegio ya imitaba a los profesores. Empecé en la radio con ‘Los magníficos’ al lado de Manolo Rojas, Rubén Sánchez, Peralta y Edwin Sierra , y a lo largo de mi carrera he trabajado también en la televisión, así pude sostener a mi esposa e hijas”, indicó.

¿Alguna de tus niñas te sigue los pasos?

La de siete años hace muy bien voces de muñecas y también canta. La mayor, de 15, quiere ser arquitecta, quiere seguir estudiando. Mi esposa ahora es mi representante, sobre todo desde que llegaron las venezolanas, ja, ja, ja.

Te van a ‘jalar las orejas’...

Una broma. Soy tranquilo, ojo, no soy ejemplo de nadie, porque todos somos pecadores, pero mi vida está pegada al amor, al respeto y el amor a Dios, el amor lo es todo.

¿Algún personaje de los que imitas se disgustó por tu caracterización?

No. Toño Vargas es mi amigo, Federico Salazar me saluda con cariño cuando me ve, tampoco los futbolistas, en líneas generales (imita a Gareca) todo bien. Yo imito porque me divierto. Solo una vez ‘Tongo’, bueno no él, su esposa Gladys me dijo: Miguel, estás dejando a Tongo mal con tu imitación, le respondí que iba a relajar la caracterización y listo, después de eso, nada.

Los futbolistas, ‘Foquita’, Guerrero, Lapadula...

Ninguno, lo mío es sin mala onda. Sé que comentan mis imitaciones porque ‘Cuto’ Guadalupe me contó que hablan en las concentraciones de las parodias que hago y yo me siento halagado. No he tenido la suerte de compartir con alguno de ellos, me encantaría conocer a Farfán, Guerrero y la nueva estrella Lapadula... ya estoy pensando qué voy hacer para setiembre cuando empiecen nuevamente las Eliminatorias, ojalá se me dé que pueda conocerlos.

¿Qué es lo más difícil a la hora de imitar?

Lograr la voz del imitado, copiar sus gestos, ponerle chispa a los diálogos y estar al día siempre con la noticia porque de ahí sale el argumento para los chistes. También tener un buen caracterizador, es una gran inversión y cuando sientes la primera carcajada del público es como estar en el paraíso.

